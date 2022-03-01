免疫系統不只抗體 研究：T 細胞壽命長第四劑沒必要

【文‧黃嬿】

疫苗似乎有效讓人類避免病毒造成住院或重症，幫助人們恢復正常生活。但鑑於抗體下降速度，現在美國有意秋天推出第四劑，也讓大家更想知道，到底要打多少劑疫苗，多久打一次，才能真正與病毒共存。現在愈來愈多科學研究將注意力從抗體轉移到 T 細胞，表示 T 細胞壽命可能很長，大部分人可能多年都不需要再打第四劑。

先前各國推第三劑疫苗的原因，都是基於抗體。科學家認為，雖然每次接種疫苗或接觸病毒後抗體都會激增，但幾週到幾月內就會下降，認為有必要打加強劑強化抗體濃度，控制 Omicron 傳播。但無論幾劑疫苗，抗體都會在四個月後衰減。

相反的 T 細胞反應壽命可能非常長。過去一個月頂級期刊至少有四項研究發現，免疫系統其他部分可在數月甚至數年內記住並摧毀病毒。科學家 2003 年 SARS 研究發現，感染過的人 T 細胞持續 17 年以上。現在科學家認為新冠病毒的免疫細胞，有時被稱為記憶細胞也可能衰退得很慢。

《紐約時報》訪問科學家指出，疫情期間各國科學家都專注抗體，抗體是人體抵禦病毒的第一道防線，部分是因抗體相對容易研究，可從一滴血測出來。相比之下，分析免疫細胞需要數毫升血液、技能、專業設備，以及大量時間，很少有實驗室有足夠資金研究 T 細胞。因此科學家經常忽視免疫系統其他部分的重要性，許多醫生和科學家並不完全清楚 T 細胞是什麼。

現在科學家認為，人體免疫有三道防線，抗體可辨識刺突蛋白兩個或三個關鍵部分，T 細胞能檢測到更多尖峰部分，另外還有 B 細胞編碼病毒記憶，可在新接觸病毒後 4~5 天內大量生產新抗體。時間愈久，抗體濃度會下降，但如果記憶 B 細胞、記憶 T 細胞仍在，也能立即反應，抵抗病毒入侵。

專家說，即使新變體的突變改變 T 細胞辨識的某些病毒區域，仍有足夠區域維持相當強的免疫反應，現在科學家想要了解的是 T 細胞衰退速度，以及兩劑疫苗是否產生持久反應，人們是否需要三劑鞏固免疫記憶。

最近研究已經證實，大多數人從感染或疫苗接種獲得的免疫力可持續很長時間，雖然 65 歲以上或患病風險高的人可能需要第四劑疫苗加強保護，但基本上大部分人不需要。倫敦帝國理工學院 (Imperial College London) 免疫學專家也認為，即使第四劑證明能再增強健康人的抗體，但並不代表必要，因免疫系統其他方面也能提供保護。美國抗疫專家佛奇也說，如果是正常健康的 30 歲年輕人，沒有一般疾病，將來可能每 4~5 年才需要打疫苗。

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