薪資跟不上通膨腳步 部分 Apple Store 員工開始祕密組織工會

【文‧邱倢芯】

《華盛頓郵報》報導，美國境內有多家 Apple Store 門市員工開始悄悄組建工會，且至少有兩家 Apple Store 員工團體獲得美國全國工會支持，準備不久後向美國國家勞動關係委員會（NLRB）提交文件。

為什麼 Apple Store 門市員工想組工會？報導指出，這是因門市員工薪資漲幅遠不及通膨腳步；且這之前又有星巴克員工成功組織工會的前例，讓 Apple Store 員工也燃起組織工會的希望。

《華盛頓郵報》指出，蘋果近年收入增長相當驚人，2017 年營收為 2,400 億美元，去年一整年營收達 3,780 億美元；這麼龐大的現金流讓蘋果每年可以數百億美元進行股票回購、分紅給投資者。

然而龐大營收卻讓自家員工相當無感；《華盛頓郵報》引述一名 Apple Store 門市員工指出，公司並沒有給自家員工分紅，門市員工薪資所得仍是每小時 17 到 30 美元不等，這薪資水準完全跟不上通膨速度。

門市員工認為，他們對蘋果產品的了解與熱情是推動商品銷售的動能，因此門市員工應可以獲得公司分紅。

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