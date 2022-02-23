幼兒語言遲緩多 科學期刊：孕婦接觸過多化學品有關

【文‧黃嬿】

激素會調節人類發育，但化學物質會破壞激素活性，繼而產生發育問題。刊登於《科學》期刊的研究發現，孕婦每天接觸雙酚 A (BPA)、鄰苯二甲酸鹽及全氟和多氟烷基物質 (PFAS) 等干擾內分泌的化學物質，會增加孩子語言發育遲緩的風險。

研究團隊使用瑞典 2,000 多名孕婦數據，確定與兒童語言發育延遲有關的內分泌干擾化學物質混合物。他們將蝌蚪、斑馬魚和大腦類器官，即由人類幹細胞製成的小型大腦「原型」暴露在與這些母親血液測量到的相同化學物質混合物。所有三種生物都看到負責兒童語言發育的基因調控遭破壞。

這種關鍵混合物包括許多鄰苯二甲酸鹽、雙酚 A 和全氟化學品。實驗研究發現，這種混合物會破壞與自閉症相關基因調節，代表之一是語言障礙，阻礙神經元的分化並改變神經組織甲狀腺激素功能。

受影響的關鍵途徑之一是甲狀腺激素。研究人員表示，懷孕早期，大腦生長和發育需要母體甲狀腺激素才處於最佳狀態，因此語言延遲與產前暴露化學品的關係並不奇怪。研究人員證明 54% 對 30 個月大兒童有語言發育遲緩風險，因產前暴露於化學物質混合物高於預計影響神經發育程度。

研究人員表示，越來越多證據顯示，人類不斷接觸的環境化學物質可能有內分泌干擾特性，因此可能對人類和動物的健康和發育造成危險。這些商品從水、食物和空氣等多種來源進入人體，雖然單樣化學品暴露程度通常低於限值，但暴露於混合物的相同化學品仍會影響人類健康。

這項研究反映嚴重的監管問題，即使符合法規濃度，暴露於內分泌干擾化學品 (endocrine disrupting chemicals，EDC) 與人類的主要疾病相關，可能是因為人類暴露於化學品混合物，現行法規是基於單個化合物風險評估。

去年刊登於《環境研究》期刊的研究，研究孕婦使用個人護理產品與性類固醇激素間的關係，包括雌激素、黃體酮和甲狀腺激素，研究發現這些激素的破壞可能會導致不良後果，如新生兒生長受限、早產和低出生體重，甚至影響到青春期，並可能影響對激素敏感的癌症發展。強大美容文化下，家庭收入超過 10 萬美元的參與者比家庭收入較低者更頻繁使用個人護理產品。

由於這些化學物質非常普遍，且不同國家監管方式不同，孕婦很難有意識限制接觸。巴黎國家自然歷史博物館教授、研究作者之一直言，「這項發現非常令人不安」。

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