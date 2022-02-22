想自由或找不到好工作？中國頂尖大學畢業生一成做零工

【文‧黃嬿】

由於網路與線上交易普及加速擴大零工經濟規模，但打工者雖然有不受束縛的自由，但也承擔更不穩定、風險更高的生活。隨著找到好工作愈來愈不易，年輕人正在擴大零工勞動市場，特別是中國，去年調查估計，中國有四分之一勞動力是零工，今年調查顯示，甚至中國頂尖大學生畢業生也有高達一成在做網路零工。

據北京諮詢公司報告，中國有 9.86 億行動網路用戶、8.53 億行動支付用戶，為零工經濟創造溫床。去年估計中國約有 2 億零工，占中國全部勞動力近四分之一。但零工收入低，中國電商、外賣和叫車市場高度集中，龍頭企業囊括 80% 以上市場，但高債務、投資者壓力及上市計畫，使這些網路企業一直在壓榨勞工，如去年傳出滴滴出行向司機收取高達 50% 乘車費，美團等外賣應用程式採用嚴格演算法，減少外送員賺獎金的機會。

中國零工模式各式各樣，除了中國零工經濟核心的叫車、外賣和快遞，還有代駕、男朋友租賃計畫和跑腿服務。跑腿服務在一線城市特別蓬勃，原因是繁忙的工作和懶惰經濟，增加跑腿服務需求。手機安裝此類應用程式的用戶，超過 55% 是年齡 25~35 歲的男性消費者，大多住在大城市。

還有男友租賃服務。報告指出，由於中國年輕女性 30 多歲前結婚壓力很大，否則就會遭貼上剩女標籤，使男友租賃服務有市場需求。除了假期尋找臨時男朋友帶回家，大多數人只想找聊天的對象，省去交真正男友的各種麻煩。現在中國幾家咖啡館、商場和餐廳都有提供這種服務，用戶只要掃 QR code 付錢後，就可雇用帥哥看電影、購物和聊天。有些還提供會員服務。

甚至連頂尖大學生也在從事零工行業。據《彭博》報導，北京大學對全國 34 所大學進行的半年度調查顯示，去年企業聘用的畢業生比例比 2019 年下降 5.3 %，只有 32.1% ，等於七成畢業生選擇接受高等教育、創業、當自由工作者或零工，或繼續失業。其他調查顯示，2021 年每 6 名畢業生就有 1 人成為靈活就業者，包括臨時、兼職和隨叫隨到工作，以及自主就業。

中國一些頂尖大學中從事零工經濟的畢業生比例也高達一成。報導引述中國共青團官方報紙《中國青年報》報告稱，去年 7.01% 南京大學畢業生、7.57% 上海交通大學畢業生，和 11.9% 華東師範大學畢業生是零工。數據不僅反映中國數位經濟興起的結構性變化，也反映日益嚴峻的就業市場前景。

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