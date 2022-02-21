把故事說成真 迪士尼計劃在美國建社區

【文‧黃嬿】

華特迪士尼 (Walt Disney) 要讓大人永遠活在童話夢中？迪士尼最近宣布進軍房地產業務，計劃在美國開發多個名為 Storyliving by Disney 的住宅社區，第一個預計今年在加州迪士尼本人住過的地方動工。社區除了規劃公寓和獨戶住宅，還會打造開放大眾的多功能區，包括購物、餐飲、娛樂、旅館和海灘公園，且某些區域限定 55 歲以上才能住。

迪士尼社區還會有迪士尼員工管理物業，並為居民策劃節目和各種體驗，如水上娛樂、烹飪課程、健康研討會或慈善活動。據開發計畫，社區將以 24 英畝水景為中心，還有開放大眾的購物、餐飲和娛樂場所，以及提供休閒水上活動的旅館和海灘公園。

迪士尼樂園、體驗和產品部主席表示，這是迪士尼首次嘗試創建社區，「迪士尼公司近 100 年來一直以講故事而聞名，當我們準備進入第二世紀時，正在開發令人興奮的新方法，將迪士尼故事講述的魔力帶給無論在何處的人。」

負責設計建造世界各地迪士尼主題樂園而聞名的團隊華特迪士尼幻想工程 (Disney Imagineers) 也參與社區建造計畫，將根據每個地點的歷史、自然與藝術設計社區，Disney Imagineers 將與開發商和房屋建築商合作，為社區開發創意概念，每個社區都有不同主題。

迪士尼社區第一個 Storyliving 將建在加州科切拉谷 (Coachella Valley) 的 Rancho Mirage，之所以選擇該地區，是因為華特迪士尼在那裡曾有個家。但迪士尼不是第一次建造小鎮，1996 年距奧蘭多約 20 英里處建立城鎮稱為 Celebration，距迪士尼樂園只有幾英里，後來 2004 年出售，一些居民還因房屋和建築物失修與新業主發生爭執。另外還有一個在迪士尼地產稱為迪士尼世界度假區 (Walt Disney World Resort) 的豪華社區金橡樹 (Golden Oak)，目前迪士尼仍負責營運。

但迪士尼發言人告訴 CNN，Storyliving 社區將與之前社區完全不同，雖然金橡樹可能會吸引主題公園的粉絲，但 Storyliving 開發項目是為尋求迪士尼在日常生活中實現細節和體驗的粉絲特別設計。

迪士尼表示，迪士尼粉絲對細節的控制和精心設計的逃避現實體驗充滿熱情，而對社區迪士尼的目標是創造類似魔法，把講故事能力擴展到實際生活。雖然 Storyliving 住宅開發是提供重視體驗的迪士尼粉絲，但不會有米老鼠和迪士尼商店。開發商和房屋建築商將負責施工和定價，迪士尼負責行銷與營運。迪士尼發言人拒絕透露住宅項目投資多少資金。

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