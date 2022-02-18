十年內遠距工作將成常態 哈佛專家：不適應的雇主準備流失員工

【文‧黃嬿】

疫情下遠距工作即將成為常態？哈佛商學院教授和遠距工作專家稱數位遊牧革命正在進行， 斷言十年後遠距工作說法不在，因到時候任何地方都能上班將成為常態，辦公室只剩一個功用，就是「與同事共度美好時光」。

哈佛商學院教授和遠距工作專家 Prithwiraj Choudhury 接受《彭博》訪問時表示，根據研究發現，混合工作更有生產力、員工更忠誠，離職可能性較小，對員工與企業而言是雙贏局面，將來不適應遠距工作的公司員工流失率更高。

對雇主來說也是種勝利，因公司將不受限從當地勞動力市場招聘員工。2012 年針對美國專利局的研究發現，遠距工作生產力提升 4.4%。他認為每個產業每個國家都會實施遠距工作，會有領先公司採用以吸引人才，不適應的企業將失去人才。

《彭博》問到辦公室對話有益創造力，遠距工作將失去這種機會。Choudhury 認為，員工在實體辦公室其實只會與非常親近的人或同部門同事交談，但線上虛擬世界，與不同且較陌生的人交談時間更多，機會也更多。他認為遠距工作成常態後，辦公室需要重新設計，需要更多會議室和廚房這類公共空間，讓團隊一起煮飯。

對有些企業實施一週工作四天的想法，他反而不贊成。他說：「我們不應該關心任何人工作多少天或多少小時。」他認為不需要計算時間，因為每個工作和任務都該有衡量產出的客觀指標，應該讓人們在想工作的時候工作，並只關心工作成果。

現在花旗集團、匯豐控股和英國國民西敏集團 (NatWest Group) 等銀行讓許多員工彈性混合上班。金融科技公司甚至允許員工完全遠程工作，如 Revolut 和 Eigen Technologies，但仍然有許多投資銀行迫不及待要員工返回辦公室。Choudhury 認為，相較投資銀行，金融科技領域似乎提供更高靈活性，如果投資銀行反對靈活性，而金融科技歡迎靈活性，頂尖人才就會開始朝金融科技公司轉移。

最近管理顧問公司 Advanced Workplace Associates 公布針對全球金融、科技和能源等領域的近 1 萬人調查顯示，86% 員工希望每週至少兩天在家工作，且所有年齡層的人都有同樣感受。只有 3% 白領希望每週辦公室工作五天。調查還警告，如果雇主強迫員工全職返回辦公室，他們就會辭職。AWA 提到，「雇主必須意識到，精靈已經從瓶子出來了」，員工嘗到遠距工作的果實，對員工需求不敏感的老闆將會受影響。

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