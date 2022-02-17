快訊

獨／巴戈女兒無法見最後一面 長庚醫院回應了

房屋代銷群聚燒進校園 新北某國中增1確診全校停課14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國研究：孕婦施打 COVID-19 疫苗 可保護出生後嬰兒

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）

【文‧林妤柔】

孕婦施打疫苗，對小孩到底是好是壞？現在科學似乎給了我們一個答案。

美國研究 15 日指出，孕婦接種新冠疫苗後，有助預防嬰兒在出生後因 COVID-19 住院，特別是準媽媽懷孕後期施打疫苗。

幾家兒童醫院和美國疾病管制中心（CDC）研究人員在 2021 年 7 月至 2022 年 1 月期間，調查 6 個月以下兒童，分析 379 名住院嬰兒的數據，包括 176 名感染 COVID-19 的嬰兒及 203 名因其他問題住院的嬰兒。

研究發現，母親懷孕期間施打 COVID-19 疫苗，疫苗在預防兒童住院方面整體效果達 61%。當母親在分娩前 21 週至 14 天接種疫苗時，保護力上升到 80%，若初期接種，疫苗對嬰兒的效果下降至 32%。

但研究作者仍警告，目前樣本數小，應謹慎解釋評估對懷孕初期的效果。

美國 CDC 表示，孕婦感染 COVID-19 將增加重症風險，懷孕期間確診會增加早產、死胎和其他妊娠併發症的風險，因此建議懷孕、哺乳期、現在試圖懷孕或將來可能懷孕的婦女施打疫苗，及時接種最新 COVID-19 疫苗。

另外以前研究指出，懷孕期間接種疫苗，與早產或新生兒體重不足無關。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

美國研究：孕婦施打 COVID-19 疫苗 可保護出生後嬰兒

孕婦施打疫苗，對小孩到底是好是壞？現在科學似乎給了我們一個答案。

雅虎日本讓員工遠距工作 有必要進辦公室還可以坐飛機

日本雅虎原本計劃今年讓員工重返辦公室，但政策大轉彎，1 月表示將讓員工遠距工作，且還要支付隨時可到辦公室的交通費用，包括坐飛機。

史上最糟買房時機買房 千禧世代大喊後悔

千禧世代最年長已 40 歲，成為社會中堅，但這族群運氣似乎不太好，成年時經歷金融危機，債務累累下，又在十年後遭遇百年疫情，通膨與房價雙雙飆升。美國調查顯示大部分人認為現在是史上最差買房時機，這些而立之年的族群似乎沒有選擇。美國千禧一代成為買房主力，推動房價進一步上漲，但已經後悔了。

薪資保密猜疑多 研究：知道彼此薪水同事更願意合作

大部分公司都不希望員工討論薪水，有時不小心知道同事薪水，或同事知道你的薪水，總有比較感，即使薪水比別人多也一樣。一項研究發現，薪酬透明度實質上有益，不但可消除薪資不公或解除員工間各種猜疑，更可促進團隊合作。

客艙變貨機時代結束 加航：第三季全面恢復成客艙

全球航空業在這波疫情下受創最重，許多業者藉全球運輸中斷賺到貨運財，但隨著運費價格下降及旅遊業復甦，過去兩年轉貨運航空公司開始把座椅裝回去，加拿大航空 (Air Canada) 負責人直言，「客艙變貨機在令人心酸的時刻提供優質服務，但我相信時代已結束」。

像以前一樣出國 聯合國：恐要等到 2024 年以後

國際旅遊停擺兩年，進入第三年，很多人都在期待何時能出國旅行。市場預期，這種被壓抑的需求，將隨著疫苗接種率上升和旅行限制放鬆大幅反彈，聯合國世界旅遊組織 (UNWTO) 調查發現，全球旅遊業 2021 年增長 4%，但要恢復到疫情前，可能至少要 2024 年之後。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。