美國研究：孕婦施打 COVID-19 疫苗 可保護出生後嬰兒

【文‧林妤柔】

孕婦施打疫苗，對小孩到底是好是壞？現在科學似乎給了我們一個答案。

美國研究 15 日指出，孕婦接種新冠疫苗後，有助預防嬰兒在出生後因 COVID-19 住院，特別是準媽媽懷孕後期施打疫苗。

幾家兒童醫院和美國疾病管制中心（CDC）研究人員在 2021 年 7 月至 2022 年 1 月期間，調查 6 個月以下兒童，分析 379 名住院嬰兒的數據，包括 176 名感染 COVID-19 的嬰兒及 203 名因其他問題住院的嬰兒。

研究發現，母親懷孕期間施打 COVID-19 疫苗，疫苗在預防兒童住院方面整體效果達 61%。當母親在分娩前 21 週至 14 天接種疫苗時，保護力上升到 80%，若初期接種，疫苗對嬰兒的效果下降至 32%。

但研究作者仍警告，目前樣本數小，應謹慎解釋評估對懷孕初期的效果。

美國 CDC 表示，孕婦感染 COVID-19 將增加重症風險，懷孕期間確診會增加早產、死胎和其他妊娠併發症的風險，因此建議懷孕、哺乳期、現在試圖懷孕或將來可能懷孕的婦女施打疫苗，及時接種最新 COVID-19 疫苗。

另外以前研究指出，懷孕期間接種疫苗，與早產或新生兒體重不足無關。

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