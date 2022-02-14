雅虎日本讓員工遠距工作 有必要進辦公室還可以坐飛機

【文‧黃嬿】

日本雅虎原本計劃今年讓員工重返辦公室，但政策大轉彎，1 月表示將讓員工遠距工作，且還要支付隨時可到辦公室的交通費用，包括坐飛機。

雅虎日本一直在推廣遠距辦公， 2014 年就建立隨處辦公的遠距工作系統，疫情前在家工作天數限制為每月 5 天，疫情之後擴大實施。去年下半年開始日本企業紛紛將員工召回辦公室之際，截至 1 月日本雅虎還有高達 90% 員工允許遠距辦公。

雅虎日本最新規定，員工可永久遠距工作，但必須住在辦公室通勤距離內，如果提前 24 小時得到指示需要進到辦公室，員工必須在隔天上午 11 點前到達。到達方式可坐高鐵也可搭飛機，最高每月津貼為 150,000 日圓，約台幣 3.6 萬元，每日補助上限為 88 美元，單趟通勤費用上限為 56 美元。公司還採更愉悅的方式鼓勵面對面交流，補貼每位員工每月 5,000 日圓舉行社交聚會。

根據雅虎日本總裁川部健太郎的說法，現在還有九成員工遠距工作，大多數員工表示，遠距工作表現與在辦公室沒有差別甚至更好，所以允許雅虎員工住在日本的任何地方，但他也強調，這並不代表否認辦公室的好處，因此公司讓員工能在需要的時候「飛」進來。

一名雅虎員工接受日本媒體採訪時指出，遠距工作使他能搬到離家人更近的地方，現在住在一個渡假小鎮裡，從東京乘坐子彈列車大約需要 90 分鐘。

日本雅虎是軟銀集團旗下 Z Holdings 子公司，目前有 8,000 名員工。計劃 4 月 1 日生效。去年 9 月競爭對手日本電子商務公司 Mercari 也讓員工在任何地方工作。

調查日本近 1 萬家企業發現，在 COVID-19 疫情大流行最初幾個月，日本在家工作率達 55% 左右峰值，到 2021 年 3 月降至 38% 左右。2022 年 Omicron 疫情讓日本政府積極推動企業接受遠距工作。

為應對疫情以及 IT 人才短缺問題，最近日本經濟振興大臣呼籲三大商業遊說團體為遠距辦公提出計劃，積極推廣遠距工作制度。松下 (Panasonic) 已公布每週工作四天計畫，瑞穗金融集團 (Mizuho Financial Group) 也實施工作四天制度。日本馬自達 (MAZDA) 將辦公室人員比例降至三成以下。NTT 去年 9 月稱原則上允許員工遠距工作，目標是到 2025 年將遠距工作當成標準工作。NTT 日本約 180,000 名員工有近一半遠距工作。

疫情之後遠距工作將繼續存在。高階人力資源公司 Ladders 執行長 Marc Cenedella 表示向遠距工作轉變，將是二戰結束以來最大社會變革。

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