史上最糟買房時機買房 千禧世代大喊後悔

【文‧黃嬿】

千禧世代最年長已 40 歲，成為社會中堅，但這族群運氣似乎不太好，成年時經歷金融危機，債務累累下，又在十年後遭遇百年疫情，通膨與房價雙雙飆升。美國調查顯示大部分人認為現在是史上最差買房時機，這些而立之年的族群似乎沒有選擇。美國千禧一代成為買房主力，推動房價進一步上漲，但已經後悔了。

疫情期間房價暴漲。據房地美 (Freddie Mac) 數據，由於低利率和供給有限，導致 2020 年和 2021 年的房價總體漲幅超過一成。根據網路房產交易商 Redfin 數據，1 月房屋銷售價格中值達到創紀錄，月增長 16%，比 2019 年 1 月大漲 28%。

皮尤研究中心 (Pew Research Center) 定義 1981~1996 年出生的人歸於千禧世代，美國人口普查局將這代人定義為出生於 1982~2000 年。在房價高漲時代瘋狂買房的，正是千禧一代。

美國房產目前有兩個現象反映千禧世代正在買人生第一棟房產，第一是 1,400 平方英尺、約 39 坪以下的房屋供應量降至 50 年最低，另一跡象是郊區爭奪戰，即兒童比例較高的郊區房價上漲最快。

但現在買房時機很不好。一項民意調查顯示，美國人認為現在是有史以來最糟糕的買房時間，房利美調查顯示，認為現在是買房好時機的美國人比例 1 月跌至 25% 歷史最低點。利率正在上升，住房負擔能力接近谷底，現在美國 30 年期固定抵押貸款利率從 2021 年 2 月的 2.82% 上升到最近 3.84%。

大環境影響，需快速出價缺少考慮時間

去年第四季調查顯示房價中位數從 2019 年第一季家庭收入中位數的 4.2 倍躍升至 5.6 倍，超過 2005 年第四季次貸泡沫時期創下的 5 倍歷史新高。全國房地產經紀人協會的住房負擔能力指數從 2021 年第一季 180 下降到第三季 151。

即使負擔變重，千禧世代還是在買房，但許多人感到後悔。Real Estate Witch 線上採訪 1 千人發現，買房的人有八成對購屋非常後悔，覺得購屋決定太匆忙了。

買房是人生重大決定，通常需要時間，但因美國供給不如需求，導致許多人不得不短時間內出價，缺乏深思熟慮下，導致買了後後悔，最常見的因素是位置不方便、與社區格格不入、房屋價值下降、還需大幅裝潢等。

有媒體還分析，即使第一棟房在郊區，代表出入得靠車，結果現在汽車價格也大漲，將來即使汽車供應限制緩解，但汽車製造商為了籌得轉型電動車的費用，不可能降價。更不幸的是，若美聯儲 (Fed) 過度緊縮資金引發經濟衰退，這將是千禧世代成年以來遇到第三次衰退，又在這史上最糟買房時機買了人生第一棟房，債務人生大概很難解鎖。

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