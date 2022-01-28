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像以前一樣出國 聯合國：恐要等到 2024 年以後

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/whity CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/whity CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

國際旅遊停擺兩年，進入第三年，很多人都在期待何時能出國旅行。市場預期，這種被壓抑的需求，將隨著疫苗接種率上升和旅行限制放鬆大幅反彈，聯合國世界旅遊組織 (UNWTO) 調查發現，全球旅遊業 2021 年增長 4%，但要恢復到疫情前，可能至少要 2024 年之後。

UNWTO 調查顯示，雖然旅遊業稍微復甦，但去年國際過夜遊客人數仍比 2019 年低 72%，相較 2020 年全球入境人數下降 73% 僅微幅增加。各市場也表現不一，與 2020 年封鎖時代相比，歐洲和美洲在 2021 年成長最為強勁，分別增長 19% 17%，但仍比疫情前低六成。

歐美國家人都跑去加勒比海，以及南地中海歐洲，還有中美洲，這些地方的旅遊業成長幅度都超過五成，但仍遠不及 2019 年。而去年全球旅遊支出為 1.9 兆美元，比 2020 年的 1.6 兆美元有所增加，也遠低於 2109  3.5 兆美元。

聯合國世界旅遊組織專家小組還公佈 2022 年展望，顯示六成旅遊專業人士認為 2022 下半年後前景會更好。約 64% 預計國際入境人數要到 2024 年之後才能恢復 2019 年水準。

現在已有一些國家率先開放，如英國首相宣布 2022 2 11 日開始完全接種疫苗的國際旅客不再需要抵達時接受新冠病毒 (COVID-19) 檢測。英國健康專家認為，「旅行限制並沒有從本質上減緩 Omicron 傳播，因此不需要對未來病毒變種下意識反應。」

由於 Omicron 疫情高峰已過去，英國首相還宣布將不再要求人們在任何地方戴口罩或在家工作。樂見愈來愈多國家取消病毒檢測，瑞士易捷航空 (EasyJet) 預計即使今年面臨生活成本壓力，家庭也會想要一次旅行，計劃今年夏天就可恢復到接近 2019 年飛行程度。

但人們可能不敢輕舉妄動。FinanceBuzz 對疫情期間美國旅行者情緒進行的新調查發現，五成因 Omicron 改變旅行計畫，三成取消，旅行者對國際旅行的最大擔憂仍是在國外生病，近一半表示擔心不得不在另一個國家隔離。

國際旅行信心仍然不足。國際航協總幹事表示，法國和瑞士宣布大幅放寬旅行限制，有疫苗證書或康復證明的入境者在瑞士不需要檢測，英國也取消對已接種疫苗旅行者的所有測試要求，希望幾個主要市場仍處於隔離狀態的亞洲也能跟進。日本政府去年底開始收緊國門，2 月底之前都暫停外國人新申請入境。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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