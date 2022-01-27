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重病臥床不能上學 德國派機器人代替學童跟老師同學互動

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：影片截圖）
（首圖來源：影片截圖）

【文‧藍弋丰】

學童生重病，在家休息養病，學校的座位就空著囉！這聽起來天經地義，但是德國人可不這麼想，小孩子在家沒上學，都沒跟老師同學互動，被同學遺忘，之後「長歪了」怎麼辦呢？而且，科技可以解決這個問題啊！於是德國柏林馬察恩-海勒斯多夫大區開始一個實驗，讓機器人替身來代替生病學童上學。

機器人替身額頭上有攝影機，臉上有眼睛燈號，身體是喇叭，病童在家中則使用平板裝置連線，透過機器人替身的攝影機與麥克風來上課，病童有話要說時，機器人替身會閃爍表示，然後病童可以用機器人替身的喇叭回答老師的問題，或與同學對話。

馬察恩-海勒斯多夫大區目前引進 4 台這樣的替身機器人來代替生病學童上課，大區的教育市政委員表示，會想到應用機器人替身，其實是受到新冠疫情的影響，但是，新冠疫情結束後，這項措施未來仍應該持續，認為這是未來的趨勢。學童總是有各種原因無法上學，利用機器人替身，可以讓學童繼續與學校同儕互動。

生病在家可以繼續上課，繼續跟同學互動，這是科技德政，還是德國人「想太多」？生病在家不能好好休息還得連線上課，裝病還躲不開老師與同學，會不會未來反而成為科技迫害呢？無論如何，至少同學們還覺得機器人替身很可愛。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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