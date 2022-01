俄羅斯團隊解開陪葬品之謎 非權杖而是「啤酒吸管套組」

美國賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 是著名頂尖商學院,最近法律研究和商業倫理學教授在 Twitter 表示,學生有四分之一認為美國人平均收入至少 10 萬美元,引起成千上萬人回應,讓人看見金字塔頂端家庭的學生與社會現實有多脫節。

2022-01-25 13:37