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俄羅斯團隊解開陪葬品之謎 非權杖而是「啤酒吸管套組」

聯合新聞網 / 科技新報
（圖片來源：劍橋大學）
（圖片來源：劍橋大學）

【文‧Daisy Chuang】

一起喝酒囉！科學團隊發現，35 年前在俄羅斯北高加索地區邁科普·庫爾幹（Maikop kurgan）古墓發現的 5,000 年歷史文物，其實不是「權杖」而是喝酒用的「吸管」，當時大家會在宴會使用這些吸管，歡聚共飲一大壺啤酒。

1987 年科學團隊在俄羅斯北高加索地區 Maikop Kurgan 墓地出土青銅時代文化遺物，有 8 根長約 1 公尺的金銀製「管子」，由於文物刻有公牛，當時認為這些可能是長相奇異的權杖，不過俄羅斯科學院物質文化歷史研究所（IIMK RAS）團隊進一步挖掘背後歷史後，才發現根本不是這樣。

考古學博士 Viktor Trifonov 指出，展開研究前，永遠不會相信高加索最著名的古墓、青銅時代早期遺址的主要陪葬品既不是武器也不是珠寶，而是啤酒吸管套組。

之所以會發現，Trifonov 表示轉捩點在於，管子內部發現大麥澱粉顆粒，正是古代人使用「吸管」喝啤酒的證明。

且這「吸管」其實跟幾百公里外、公元前 3,000 年的美索不達米亞文明有點類似，美索不達米亞文明時代的藝術品顯示，當時很多人會聚集在大眾容器周圍，然後再用這些長吸管暢飲，長長吸管內部還有金屬過濾器，可篩掉古代啤酒的雜質。

團隊確實在 Maikop Kurgan 出土的吸管內發現金屬過濾器，以及其他關鍵相似點。儘管研究人員無法確切證實澱粉是否發酵，但隨後發現也讓他們得出結論，認為這些是大麥是啤酒的殘留物。

團隊在 Maikop Kurgan 古墓也發現夠大容器，容量約可供 8 人每人喝到 7 品脫啤酒。Trifonov 指出這些發現有助深入了解儀式宴會的起源和階級社會的飲酒文化。

這也可說是已知最古老的吸管，不過其實公元前 5,000 年和 4,000 年在伊朗和伊拉克發現的印章，就顯示人們會用吸管喝水，所以關於吸管起源之謎，研究之路還很漫長。

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