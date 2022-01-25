快訊

旺宏斥資2億捐政府疫苗計畫喊卡 2大主因曝光

民眾蛋行竟買不到雞蛋？產地業者揭原因 批農委會凍漲

美教授一個問題 頂尖商學院學生無視貧富差距

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Scarlet Sappho CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Scarlet Sappho CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

美國賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 是著名頂尖商學院，最近法律研究和商業倫理學教授在 Twitter 表示，學生有四分之一認為美國人平均收入至少 10 萬美元，引起成千上萬人回應，讓人看見金字塔頂端家庭的學生與社會現實有多脫節。

美國 2021 年平均年收入為 53,383 美元，收入中位數為 34,612 美元。一些職業如財務人員、實驗室和醫療技術人員的平均收入可能在平均值上下，但更多職務如快餐廚師美髮師等，平均收入僅略高於 23,000 美元。

華頓商學院學生還有一人以為美國人平均一年可賺 80 萬美元。這名教授說，不認為只有華頓商學院學生缺乏對社會資訊的正確見解，一般人也都不擅長做這種估計，大多數認為貧富差距比實際情況小。

大約十年前 5,500 人研究發現，人們嚴重低估前 20% 美國人擁有的財富。但十年過去，貧富差距是躍上檯面的社會議題，簡單的課堂詢問反映 2022 年受過高等教育的人還在犯同樣錯誤。

其實學生這樣想也不意外。據《紐約時報》數據，賓州大學學生平均家庭收入為 195,500 美元。分析還發現，71% 學生來自全國收入最高 20% 家庭。華頓商學院自己估計，MBA 學生兩年制課程費用可能超過 227,000 美元。

不只頂尖大學學生不清楚社會現狀，連媒體都會踩到貧富差距的地雷。不久前《MarketWatch》談論美國通貨膨脹的文章遭抨擊，記者將一瓶 90 美元的葡萄酒和 200 美元音樂會門票稱為一般美國人購買行為，文章雖是談論物價飛漲讓許多美國人無法負荷，但還是受到抨擊，記者最後修改敘述，改成「美國人正在經歷所有東西都在上漲的時刻，包括音樂會門票、葡萄酒到汽油」。

人們看世界的觀點容易只有自己身處泡泡的範圍。哈佛大學經濟學教授 Stefanie Stantcheva 表示，一個人對他人收入的看法，受自己收入影響，有錢人也傾向認為每個人都很有錢。截至 20 日上午，這則推文轉發超過 9,600 次，愛心超過 56,000 次。有人回應，高收入者可能不知道貧富差距，但收入較低者當然意識到收入差距。

貼文引發巨大迴響，原因是華頓商學院的畢業生常是各領域決策者和領導者，不僅經營惠普和輝瑞等大公司，還擔任高階政治職務，這問題深深反映未來領導者與現實的脫節程度。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

鳥類也有國歌？發現天空島某些鳥唱著傳承數十萬年的歌

對生物學家來說，模仿與傳承歌曲應該是個不確定且容易出錯的過程，然而在東非天空島上，一些分隔多地許久的太陽鳥，可能唱著祖先傳承下來的歌曲長達百萬年。

美教授一個問題 頂尖商學院學生無視貧富差距

美國賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 是著名頂尖商學院，最近法律研究和商業倫理學教授在 Twitter 表示，學生有四分之一認為美國人平均收入至少 10 萬美元，引起成千上萬人回應，讓人看見金字塔頂端家庭的學生與社會現實有多脫節。

離開地球的代價之一 太空人紅血球破壞量比常人高54%

很顯然，人類還未進化至可以適應太空環境。過去，在太空站值完勤回到地球的太空人常得到「太空貧血」這種症狀，原本一些專家認為這只是人體應對微重力的短暫現象，然而最新研究表明，太空人的體內血球每秒破壞 300 萬個，比一般人高出 54%，且就算回到地球一陣子仍會比常人損失更多血球。

日本廢棄老屋重生 鎖定外國人便宜賣

現在日本房屋戶數比人口還多，特別農村人口老化和缺乏就業機會，充斥數百萬戶廢棄老宅，有些甚至找不到業主，當地政府被迫處置，還以非常低廉的價格開放非日本國民來買，讓那些渴望更接近自然、以及喜愛日本傳統生活文化的人實現夢想。

必須簡單有趣又好記 蘋果眼鏡會如何命名？

新生兒「取名」這件事無論東方人或西方人都相當重視，而現在蘋果仍在「孕育」的蘋果眼鏡想必也是如此；對產品來說，產品名稱必須簡單有趣又好記，並與其他產品線結合，才能引起消費者注意。雖然蘋果眼鏡目前還是「傳說新品」，但有許多人好奇，蘋果究竟會替蘋果眼鏡取什麼名字。

病毒不會停止變異 美專家：未來五年每年2次變種病毒侵襲

Omicron 在全球又掀起疫情高峰，但多國數據證實新變種病毒引發的症狀較溫和，許多專家認為代表急性大流行終於結束，新冠疫情進入流感化階段。但美國病毒學家認為不可輕忽，病毒仍有變異空間，且估計將來世界每年會看到兩種變體，為全球各地帶來一波波疫情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。