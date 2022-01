美教授一個問題 頂尖商學院學生無視貧富差距

【文‧黃嬿】

美國賓州大學華頓商學院 (Wharton School of the University of Pennsylvania) 是著名頂尖商學院,最近法律研究和商業倫理學教授在 Twitter 表示,學生有四分之一認為美國人平均收入至少 10 萬美元,引起成千上萬人回應,讓人看見金字塔頂端家庭的學生與社會現實有多脫節。

美國 2021 年平均年收入為 53,383 美元,收入中位數為 34,612 美元。一些職業如財務人員、實驗室和醫療技術人員的平均收入可能在平均值上下,但更多職務如快餐廚師美髮師等,平均收入僅略高於 23,000 美元。

華頓商學院學生還有一人以為美國人平均一年可賺 80 萬美元。這名教授說,不認為只有華頓商學院學生缺乏對社會資訊的正確見解,一般人也都不擅長做這種估計,大多數認為貧富差距比實際情況小。

大約十年前 5,500 人研究發現,人們嚴重低估前 20% 美國人擁有的財富。但十年過去,貧富差距是躍上檯面的社會議題,簡單的課堂詢問反映 2022 年受過高等教育的人還在犯同樣錯誤。

其實學生這樣想也不意外。據《紐約時報》數據,賓州大學學生平均家庭收入為 195,500 美元。分析還發現,71% 學生來自全國收入最高 20% 家庭。華頓商學院自己估計,MBA 學生兩年制課程費用可能超過 227,000 美元。

不只頂尖大學學生不清楚社會現狀,連媒體都會踩到貧富差距的地雷。不久前《MarketWatch》談論美國通貨膨脹的文章遭抨擊,記者將一瓶 90 美元的葡萄酒和 200 美元音樂會門票稱為一般美國人購買行為,文章雖是談論物價飛漲讓許多美國人無法負荷,但還是受到抨擊,記者最後修改敘述,改成「美國人正在經歷所有東西都在上漲的時刻,包括音樂會門票、葡萄酒到汽油」。

人們看世界的觀點容易只有自己身處泡泡的範圍。哈佛大學經濟學教授 Stefanie Stantcheva 表示,一個人對他人收入的看法,受自己收入影響,有錢人也傾向認為每個人都很有錢。截至 20 日上午,這則推文轉發超過 9,600 次,愛心超過 56,000 次。有人回應,高收入者可能不知道貧富差距,但收入較低者當然意識到收入差距。

貼文引發巨大迴響,原因是華頓商學院的畢業生常是各領域決策者和領導者,不僅經營惠普和輝瑞等大公司,還擔任高階政治職務,這問題深深反映未來領導者與現實的脫節程度。

