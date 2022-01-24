鳥類也有國歌？發現天空島某些鳥唱著傳承數十萬年的歌

【文‧Emma stein】

對生物學家來說，模仿與傳承歌曲應該是個不確定且容易出錯的過程，然而在東非天空島上，一些分隔多地許久的太陽鳥，可能唱著祖先傳承下來的歌曲長達百萬年。

就像人類因地形阻隔、生活環境不同會產生各地方言，一首歌曲傳承下來也會隨著時間推移多少發生些曲調變化，然而對某些種類的鳥類來說，就算牠們已和近親失散數十萬年、居住環境也大不相同，但彼此唱的都還是同一首歌。

來自加州大學柏克萊分校與密蘇里州立大學的生物學家團隊，在東非天空島（Sky island）記錄一群東方雙領太陽鳥（Cinnyris mediocris）歌聲，發現牠們唱的歌曲曲調與住在其他天空島的相似物種並沒太大差別，或者說於 50～100 萬年間幾乎未產生變化。

天空島是指受地理環境分隔的高海拔棲地，棲息在天空島上的物種受到長期地理隔離，可能會逐漸產生基因上的分歧形成天空島特有種，位於世界各地的天空島比如有：南非高地、衣索比亞高地、乞力馬扎羅山、中國天山山脈、台灣玉山山脈等。

研究人員指出，熱帶地區的山頂（尤其是東非──從肯尼亞山到乞力馬扎羅山）過去數萬年來幾乎沒地質變化，因此他們想知道，生活在當地的東方雙領太陽鳥是否也沒什麼機會改變牠們的羽毛顏色與歌聲。

團隊於 2007～2011 年間走訪東非 15 個獨立天空島，錄製了 6 個不同太陽鳥譜系的 123 隻太陽鳥歌聲，接著團隊開發一種統計技術分析太陽鳥的歌聲如何演變，發現有兩個分離時間最長的種族唱的歌幾乎相同，但另外兩個分離時間較短的種族歌曲差異頗大。

鳥類唱的歌是求偶前很重要的步驟，也是鳥類相互區分的關鍵方式之一，這種特徵可以保持成千上萬年不變相當不可思議，這也反應了熱帶系統生態還有相當多有趣觀察在等待我們。

新論文發表於《皇家學會報告 B 刊》（Proceedings of the Royal Society B）。

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