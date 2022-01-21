快訊

台南確診案新郎新娘都是雲林人 辦完喜事馬上被隔離

「學姐」黃瀞瑩遞辭呈 今開始請假投入市議員選戰

離開地球的代價之一 太空人紅血球破壞量比常人高54%

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

很顯然，人類還未進化至可以適應太空環境。過去，在太空站值完勤回到地球的太空人常得到「太空貧血」這種症狀，原本一些專家認為這只是人體應對微重力的短暫現象，然而最新研究表明，太空人的體內血球每秒破壞 300 萬個，比一般人高出 54%，且就算回到地球一陣子仍會比常人損失更多血球。

由於外太空缺乏重力，因此當太空人抵達國際太空站後，過去研究指出人體約會失去 10% 流經血管的液體並堆積在上半身，這也是為什麼太空人在影片內往往看起來腫腫的；同時身體會迅速破壞 10% 紅細胞以控制均衡；自太空站返回地球後重新適應重力，太空人往往會出現貧血現象，約 3～4 個月後紅血球含量才逐漸恢復正常。

然而渥太華大學醫學院團隊最新研究針對 14 名參加 6 個月任務的太空人進行調查，由於每當 1 個血紅素分子被破壞就會產生 1 個一氧化碳分子，因此研究人員直接測量太空人呼吸樣本中一氧化碳的含量來推算多少紅血球被破壞，最終發現在執行整趟太空任務的過程中，紅血球每秒會破壞 300 萬個且一直進行著，比生活在地球上的人們每秒替換 200 萬個紅血球還要多出 54%。此外就算太空人回到地球後過了 1 年，紅血球破壞情況仍比平時高出 30%。

該研究表明太空貧血並非短期現象，也不確定究竟會影響人體多長時間，但隨著太空任務越長，貧血症狀可能越嚴重，從而增加未來月球與火星任務的執行難度。

研究人員強調，如果我們能準確找出導致太空貧血的確切原因，除了幫太空人進行事後治療，或許還可透過調整飲食達到事前預防。

新論文發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

離開地球的代價之一 太空人紅血球破壞量比常人高54%

很顯然，人類還未進化至可以適應太空環境。過去，在太空站值完勤回到地球的太空人常得到「太空貧血」這種症狀，原本一些專家認為這只是人體應對微重力的短暫現象，然而最新研究表明，太空人的體內血球每秒破壞 300 萬個，比一般人高出 54%，且就算回到地球一陣子仍會比常人損失更多血球。

日本廢棄老屋重生 鎖定外國人便宜賣

現在日本房屋戶數比人口還多，特別農村人口老化和缺乏就業機會，充斥數百萬戶廢棄老宅，有些甚至找不到業主，當地政府被迫處置，還以非常低廉的價格開放非日本國民來買，讓那些渴望更接近自然、以及喜愛日本傳統生活文化的人實現夢想。

必須簡單有趣又好記 蘋果眼鏡會如何命名？

新生兒「取名」這件事無論東方人或西方人都相當重視，而現在蘋果仍在「孕育」的蘋果眼鏡想必也是如此；對產品來說，產品名稱必須簡單有趣又好記，並與其他產品線結合，才能引起消費者注意。雖然蘋果眼鏡目前還是「傳說新品」，但有許多人好奇，蘋果究竟會替蘋果眼鏡取什麼名字。

病毒不會停止變異 美專家：未來五年每年2次變種病毒侵襲

Omicron 在全球又掀起疫情高峰，但多國數據證實新變種病毒引發的症狀較溫和，許多專家認為代表急性大流行終於結束，新冠疫情進入流感化階段。但美國病毒學家認為不可輕忽，病毒仍有變異空間，且估計將來世界每年會看到兩種變體，為全球各地帶來一波波疫情。

攻擊關鍵蛋白質 研究：普通感冒自然免疫比疫苗更有效

為什麼同樣接觸過感染新冠病毒 (COVID-19) 病患，有些人不會被傳染，科學家一直想找出原因。最近英國科學家發現可能防禦機制，就是普通感冒。科學家表示，普通感冒會引發自然免疫反應，T 細胞對預防不斷變種的 COVID-19 比疫苗更有效

中國核融合新紀錄 人造太陽電漿 7,000 萬度維持17分鐘

中國核融合設備「人造太陽」再傳好消息，位於安徽省合肥市的先進實驗超導托卡馬克實驗裝置（EAST）成功在攝氏 7,000 萬度高溫下維持 17 分鐘之久。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。