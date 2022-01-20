日本廢棄老屋重生 鎖定外國人便宜賣

【文‧黃嬿】

現在日本房屋戶數比人口還多，特別農村人口老化和缺乏就業機會，充斥數百萬戶廢棄老宅，有些甚至找不到業主，當地政府被迫處置，還以非常低廉的價格開放非日本國民來買，讓那些渴望更接近自然、以及喜愛日本傳統生活文化的人實現夢想。

日本空屋率會愈來愈嚴重，專家估計到 2065 年，日本人口將從 1.27 億下降到約 8,800 萬，將來需要住房的人將更少。隨著年輕人離開農村去城市工作，很多日本農村就像鬼城。日本 2018 年住房和土地調查統計出 876 萬套空置房屋，數量只會繼續增加，預計到 2040 年，日本全國近 900 個城鎮和村莊將面臨滅絕風險。

這幾年日本許多地方政府積極延攬外地人遷居，也有一些專門針對外國買家的房產經紀公司。CNN 訪問一名買了百年老宅的日本人，以及詢問修建老宅的過程，他說這棟老宅距離東京車程 1 個多小時，土地加老宅約 300 萬日圓，但修建到適合居住要另花 500 萬日圓。

這些老宅是賣給有心想過日本傳統生活的人，因此買下到能住的修建過程，有時才是吸引人之處。但報導也提到外國人買屋的阻礙，包括貸款不易，或需要符合各地法規，譬如一些地方政府要求買家必須全天居住，或限制現有結構改動，有些還附帶農田，且還要積極使用。有些地方還規定買家必須承諾定居在鎮上，並投資老宅升級。

或許是日式傳統文化太吸引人，這些規定還嚇不跑外國人。報導訪問一名住在大阪的英國作家兼老師，他花兩年時間尋找合適的房子，又花了 5 個月才貸到款，最後在京都買了一戶約 700 萬日圓、有 100 年歷史的農舍，那戶房子有歷史的韻味，他說初訪此宅時「牆上還掛著一張 1958 年日曆」。

想要住在京都，還有很多其他選擇，據稱現在京都市有數十座町屋聯排別墅在販售，町屋價格從 880 萬日圓小型未翻修聯排別墅起跳，價格根據大小、翻修程度、位置不同。當地也有協助外國人購買老宅的公司。

日本廢棄房屋很多，除了人口老化與外移，另一個原因是日本並沒有擁有第二套房產的文化。日本政府調查顯示，雖然許多人經濟負擔得起，但只有約 0.65% 人口擁有第二套房產。日本年輕人更不可能搬到鄉村，在日本有第二個家視為富豪才有的權利，與瑞典等有與日本相似空間的國家不同。

鄉村也沒有發展機會，先前有經濟學專家稱，如果人們能找到從事生產性經濟活動並養活自己的方式，就會回流農村並留在當地。但現在這觀念改變了，新冠病毒 (COVID-19) 大流行使許多人重新考慮與辦公室和城市生活的關係。

因此有些房產經紀公司開始針對日本國民，為日本人第二套住房推出 5.5 萬日圓月租方案，這些房屋離東京不遠，且可以看到富士山。但要吸引年輕人入住，不能只提供住宿，當地房產公司表示，鄉村必須有些軟服務，如咖啡店、麵包店和有機商店，才能讓年輕城市人願意來這裡消磨時光。

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