必須簡單有趣又好記 蘋果眼鏡會如何命名？

【文‧邱倢芯】

新生兒「取名」這件事無論東方人或西方人都相當重視，而現在蘋果仍在「孕育」的蘋果眼鏡想必也是如此；對產品來說，產品名稱必須簡單有趣又好記，並與其他產品線結合，才能引起消費者注意。雖然蘋果眼鏡目前還是「傳說新品」，但有許多人好奇，蘋果究竟會替蘋果眼鏡取什麼名字。

《彭博社》蘋果產品爆料記者 Mark Gurman 就在最新專欄表示，對蘋果來說，要幫蘋果眼鏡取名似乎有點棘手，因 Google 與 Snap 等公司都用了「Glass」、「Spectacles」等簡單好記的名稱為自家頭戴式顯示器產品的名字（即便 Google Glass 被外界認為是失敗產品，以及 Snap Spectacles 仍未取得美國專利與商標）。

Mark Gurman 整理六種蘋果可能的取名方式，並分析為何他會如此猜測。

Apple Vision

Mark Gurman 認為 Apple Vision 有可能是蘋果眼鏡最終名稱；因「Vision」聽起來相當有未來感，且不涉及特定技術或功能，是嶄新且強調視覺性的產品。

Apple Reality

「Reality」這樣的命名方式則是同時強調了擴增實境（Augmented Reality）與虛擬實境（Virtual Reality）的核心技術。另外，如果蘋果眼鏡最終採用了 Apple Reality 這樣的名稱，則同時暗示了蘋果眼鏡的作業系統名稱可能會取名為「rOS」。

Apple Sight / iSight

Mark Gurman 說產品強調視覺體驗讓他回想蘋果 15 年前視訊鏡頭 iSight，但蘋果早不將新產品命名為「i」開頭，如果要用「Sight」為新品名稱，有可能是 Apple Sight。

Apple Lens

「Lens」也是可能命名，不過真採用「Lens」為產品名稱一部分，極有可能讓人想到微軟（Microsoft）的 HoloLens。

既然如此，為何 Mark Gurman 還提到？他分析，傳聞指出蘋果第一款眼鏡產品會堆疊多量鏡片（雖然使用者戴上後只會看到一個超高解析度的顯示器），Lens 相當符合產品概念。

Apple Goggles（護目鏡）

蘋果常喜歡取有趣名稱，想想過去蘋果取過 iPod Shuffle（意指滑來滑去）、iPod nano（奈米），甚至現在 MacBook 與 iPad 產品線的 Air（意指輕盈），都是想與產品概念結合。

但 Mark Gurman 認為雖然是有可能的命名方向，但蘋果應不太可能直接將蘋果眼鏡取名為 Apple Goggles。

Apple AR、Apple VR、Apple XR、Apple MR 或 Apple SR

現在有少許人猜測，Apple AR、Apple VR、Apple XR、Apple MR、Apple SR都是蘋果眼鏡的名稱，但 Mark Gurman 分析，這是蘋果最不可能走的方向，因蘋果不太可能以單一技術為名稱，若技術過時，產品就會立刻被掃進歷史塵埃。

另外 XR（延展實境）是最不可能的命名，因消費者有可能與前幾年推出的 iPhone XR 搞混。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】