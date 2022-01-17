病毒不會停止變異 美專家：未來五年每年2次變種病毒侵襲

【文‧黃嬿】

Omicron 在全球又掀起疫情高峰，但多國數據證實新變種病毒引發的症狀較溫和，許多專家認為代表急性大流行終於結束，新冠疫情進入流感化階段。但美國病毒學家認為不可輕忽，病毒仍有變異空間，且估計將來世界每年會看到兩種變體，為全球各地帶來一波波疫情。

南非是第一個發現 Omicron 的國家，幾個月下來病例趨緩，當地研究指出與前幾波相比，每個病例的入院率、死亡率和 ICU 入院率都較低，認為病例和死亡率完全脫鉤，顯示 Omicron 可能是 COVID-19 急性大流行階段結束的預兆，這場疫情終將進入流感化。

但許多專家也不排除病毒仍可能進一步變異成導致更嚴重疾病的毒株，且更容易逃避先前感染或疫苗接種產生的抗體。美國紐約費恩斯坦醫學研究所 (Feinstein Institute) 病毒學家認為，由於世界許多地方疫苗覆蓋率仍然很低，未來世界很可能會出現更多變體。

以數學模型計算，他估計未來五年病毒會呈現一個模式，即每年約出現兩個變種，導致一波波疫情大流行，如 2022 年會出現三波、2023 年會出現一波、2024 年和 2025 年各出現兩波，到 2026 年只有一波。

他認為未來還會有一波波感染的原因有二，主要是免疫力效力。他說雖然在 Omicron 激增期間感染 COVID-19 的患者可能會有額外免疫力，尤其打過疫苗者的突破感染可能會帶來加強針的作用，但病毒可能又突變，疫苗或感染後的免疫力能否持續還是個問題。且免疫力時間久了也會減弱。

他說四至五個月後，當人們免疫力減弱，可能會看到 Delta 或 Omicron 後代重新建立，或會看到全新變種出現。他強調下一波疫情何時來襲，以及有多嚴重尚不知，沒有理由預計下次爆發是溫和變種，如 Delta 就不比前代溫和。

美國西奈山衛生系統 (Mount Sinai Health System) 感染預防醫學主任 Bernard Camins 博士認為，Sars-Cov-2 病毒最終會成為地方病，但可能需要幾年時間，SARS-Cov-2 對醫療保健系統的壓力才會消失，屆時國際旅行也才會恢復正常。

COVID-19 肯定會繼續存在，美國病毒學家說，不見得要再次封鎖或關閉企業，而是以另一種態度與病毒共存，他稱大家可將 COVID-19 預防看作冬天穿多層衣服，每加一件都有幫助，一層是疫苗接種，另一層是接受很多人會感染的事實，至少一段時間內會有一些免疫力，第三層將是更好的治療。

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