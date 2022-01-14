攻擊關鍵蛋白質 研究：普通感冒自然免疫比疫苗更有效

【文‧黃嬿】

為什麼同樣接觸過感染新冠病毒 (COVID-19) 病患，有些人不會被傳染，科學家一直想找出原因。最近英國科學家發現可能防禦機制，就是普通感冒。科學家表示，普通感冒會引發自然免疫反應，T 細胞對預防不斷變種的 COVID-19 比疫苗更有效。

英國倫敦帝國學院 (Imperial College London) 科學家 2020 年 9 月開始找來 52 名 COVID-19 陽性者的家庭接觸者。研究發現，26 名接觸過冠狀病毒患者但沒有生病的人，因以前普通感冒產生的 T 細胞顯著高於感染 COVID-19 的人。

這項發現代表人體防禦系統可能就有抵抗冠狀病毒的能力。科學家認為，如果身體對其他冠狀病毒有免疫力，就可應付新冠病毒。但也強調即使如此，也不該認為得過普通感冒就不必擔心感染 COVID-19。第一個原因是雖然普通感冒通常由冠狀病毒引起，但也有例外，且時間愈久，T 細胞抵抗症狀性感染的能力會減弱。

重要性在於自然免疫與疫苗引起的免疫機制不同。科學家表示，目前大多數 COVID-19 疫苗都專門針對病毒刺突蛋白，刺突蛋白作用是附著健康人體細胞，疫苗目的是讓身體產生對刺突蛋白有反應的抗體和 T 細胞，雖然這種疫苗對原來的抗冠狀病毒提供良好保護力，但正如 Omicron 造成大規模突破性感染，刺突蛋白多個突變會降低疫苗的有效性。

與攻擊刺突蛋白不同，其他冠狀病毒引起的普通感冒後產生的 T 細胞，會攻擊一種已知 COVID-19 變體維持不變的蛋白質，這些內部蛋白質負責病毒複製，而不是如刺突蛋白負責附著外部細胞。

科學家表示，現在大多數人都擁有這些抗體，無論疫苗接種或感染，因此病毒會試圖透過突變自然逃避這種免疫，這就是為什麼 Omicron 在刺突蛋白有如此多突變，但內部蛋白質相對沒有變化。

能攻擊內部蛋白質才能大幅降低病毒變異的可能性。科學家說，T 細胞可攻擊每種相關病毒的內部蛋白質，才能提供所謂的廣泛交叉保護，但這項研究的重點不是依賴普通感冒產生的自然免疫，而是讓科學家開發針對內部核心蛋白的 T 細胞誘導疫苗，防止目前和未來病毒變種。科學家相信這就是免疫學家所說的聖杯。研究刊登在《自然通訊》期刊。

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