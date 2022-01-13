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中國核融合新紀錄 人造太陽電漿 7,000 萬度維持17分鐘

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：EAST）
（首圖來源：EAST）

【文‧Daisy Chuang】

中國核融合設備「人造太陽」再傳好消息，位於安徽省合肥市的先進實驗超導托卡馬克實驗裝置（EAST）成功在攝氏 7,000 萬度高溫下維持 17 分鐘之久。

科學家們長年以來希望在地球上打造一顆能量媲美「太陽」的設備，但若要建造地球版恆星，首先必須要將電漿溫度提高並維持穩定才有機會，太陽核心大約攝氏 2,700 萬度，每秒將大約 6.2 億噸氫融合成 6.16 億噸氦，把 400 萬噸物質轉化成能量。

中國 EAST 設施過去已經將電漿溫度升高到攝氏 1.6 億度並持續 20 秒，並在 2021 年 5 月維持攝氏1.2 億度 101 秒，並在同年 12 月 30 日在 7,000 萬度保持 1,056 秒（17 分 36 秒）紀錄，過去沒有一個研究成功在高溫下維持 1,000 秒，中國科學院等離子體物理研究所龔先祖表示，最近的試驗為融合反應爐的運行奠定堅實的科學和實驗基礎。

中國是國際熱核融合實驗反應爐（ITER）7 成員中的一員，EAST 研究成果將支持 ITER 實現穩態高約束放電提供科學和工程實驗。

核融合設備之所以可以在高溫環境下不受損，主因是採用鎢和碳等超級耐熱材料，因此在破億高溫下也不至於熔化或是燒成焦焦脆脆的，而托卡馬克的核心區是形狀類似「甜甜圈」的真空區，在極大高溫與壓力下，真空區的氣態氫燃料會電分解、電離形成電漿，這些電漿會集中到中央，盡量遠離內部牆壁，且這些超高溫電漿通常在接近內壁前就會迅速消散。

不過無論如何，要把一個試驗中的研究搬出實驗室、真正投入使用，還需要許多時間以及金錢，尤其由美國、歐洲、中國、印度、日本、俄羅斯、南韓投入的 ITER 計畫已經被譽為人類有史以來最燒錢科學實驗和最複雜的工程，而實現目標所需的時間有時會比想像地還要久得多。

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