咳嗽時把頭低下去 模擬發現可減少呼吸道飛沫傳播

【文‧Emma stein】

COVID-19 疫情已入侵我們的日常生活 2 年多，一波剛平一波又起，由於呼吸道飛沫是 COVID-19 傳播主因，科學界因此對傳播背後流向產生興趣。根據一項流體力學新實驗，科學家發現咳嗽時低頭朝下，可以確保大部分飛沫進入尾流區域、減少顆粒移動距離。

當我們說話、咳嗽和呼吸時，一股氣流會經由我們的嘴與鼻子自肺部噴出，形成飛沫進入空氣，而高能量的聲音釋放如：唱歌和咳嗽等會增加飛沫數量，也有更大力量進一步擴散至周圍空間。

攜帶病毒顆粒的飛沫能在空氣中懸浮數小時並構成感染風險，在密閉空間中，一個人吸入的病毒量與被感染者排放到空氣中的病毒量成正比，而科學家也開始對飛沫傳播背後的流體動力學產生興趣。

一組研究團隊以 3D 列印技術製作了白色樹脂人體模型，每個模型傾斜角度不同，以代表我們上下樓梯時自然的傾斜弧度，然後將模型置入稱為「水洞」（water tunnel）的循環閉路水管裝置，接著把微小的空心玻璃球丟入隧道，以雷射照射觀察人體模型後方的空氣流動，稱為尾流區域。

根據模擬，低於頭部且向地面移動的粒子，會被每個人體模型的尾流捕獲並往下移動，位於頭頂上方的粒子則能水平移動到相對較遠的距離，也就是說，如果人體噴出的飛沫集中在肩部下方，則行進距離較短且會向下移動，根據模擬結果團隊認為，當我們咳嗽時低下頭，應該有助於減少病毒顆粒傳播。

不過我們還需要更多研究佐證，團隊之後想研究人在實際走路時咳嗽，會引發哪些流體動力學效應。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】