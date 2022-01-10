股票市場賺飽飽 超級富豪捧現金搜獵頂級豪宅

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(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

低利率、股市暴漲，超級富豪正從股市撤出將錢灑向房地產。美國紐約曼哈頓房地產疫情前銷售疲軟，但疫情後房產銷售突然創下有史以來最好一年，去年銷售額達 300 億美元，且超過一半交易都是現金。

曼哈頓因人口減少、犯罪率上升和高稅收等因素，房地產銷售一直低迷，2021 年前曼哈頓房價連續五年下跌。但現在銷售額超過疫情前，簽署合約也創紀錄。

現在曼哈頓公寓平均價格是 195 萬美元，與去年同期相比，第四季中位數價格上漲 11%，接近疫情前。市場分析師認為，基於庫存減少和金融市場持續強勁，曼哈頓房地產市場可能會在上半年繼續保持強勁需求。

房地產業者觀察，這波房產熱潮回升主要是由高價市場推動，據 Serhant 數據，第四季曼哈頓新房庫存下降三分之一，價格 1 千萬美元以上公寓銷售最快，上架到售出平均只有 97 天。

且許多買家是非本地居民。由於疫情期間透過股票、資產價值和加密貨幣收益創造財富，許多人將財富轉化為房地產等硬資產。曼哈頓去年至少有八筆銷售額超過 5 千萬美元，阿里巴巴聯合創始人蔡崇信以 1.57 億美元購買中央公園南 220 號兩層樓，是最大一筆。

亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯 (Jeff Bezos) 繼續搶購第五大道 212 號公寓，他已購買五套公寓，總價值為 1.19 億美元。房地產投資組合 2021 年增長到天文數字新高，大增超過 1 億美元，現在擁有近 6 億美元房產。

不只曼哈頓房產銷售火熱，超級富豪帶動下，夏威夷豪宅銷售也創驚人紀錄。今年前三季價值 300 萬美元以上房屋的銷售額與 2020 年同期相比增長 235%。交易額達到創紀錄的 37 億美元。但超過 1,000 萬美元的房屋銷售以更強勁速度攀升，甚至打破該州紀錄，現在大多數高價交易都是全現金交易。

過去 18 個月左右從股票市場獲得的巨額利潤，擴大夏威夷的買家群體。當地房產經紀人都說，這種銷售速度令人難以置信，他們直言不僅讓業界措手不及，也讓賣家措手不及，這不正常。Facebook 創辦人馬克祖克柏 (Mark Zuckerberg) 夫婦去年 3 月以 5,300 萬美元在夏威夷考艾島購買 600 英畝土地，夏威夷島嶼的總所有權達約 1,300 英畝。貝佐斯最近也在夏威夷購買占地 14 英畝的私人莊園。

夏威夷房產經紀人稱買家來自美國本土的娛樂、科技和金融業，實際看到這些人的口袋有多深，完全沒有泡沫跡象。

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