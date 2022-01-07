快訊

東吳大學遭控3罪狀 實踐大學前校長：還有很多私校未爆彈

桃機疫情進社區、第3劑間隔縮短 指揮中心下午2時說明

千禧世代開始買房買車 美專家：恐助長通貨膨脹

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Josué Goge CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Josué Goge CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

本來堅持不買車不買房、有錢寧可去旅行的千禧一代，最年長的已 40 歲了，經過新冠疫情，終於像成年人花錢，安頓下來買房買車。對仰賴消費者支出維持運轉的經濟體來說，這是個好消息，但有個問題就是，可能會助長通貨膨脹。

多年來，傳統觀點認為 1981~1996 年出生的千禧一代將成為很大程度拒絕擁有房屋的一代，寧可長時間租房，也不願意背房貸買房，選擇花錢體驗，而不在乎擁有。過去專家認為，千禧一代的購房興趣只是延後，年齡較大的千禧一代為了完成學業和存錢，導致結婚生子的時間比前幾代人晚。

一場疫情讓婚姻和孩子最終還是來了。無論千禧一代是否儲蓄充裕，或只是渴望空間，現在開始買房買車。去年美國家庭購房貸款申請一半是千禧世代，也買了比其他年齡組更多的新車。

2019 年後千禧一代人數已超越嬰兒潮一代成為美國最大群體，消費被經濟學家視為未開發的支出能力，因此這代人突然展現對買房的興趣，是許多經濟學家預測未來幾年購房需求可能會保持強勁的主要原因。但問題是，現在房屋價格及所有耐用品與汽車的價格都高得離譜。

很少有待售房屋市場比過去一年更火爆，專家指出，新冠疫情 (COVID-19) 導致美國房屋購買量突然出現無法預料的大增，進而推動本應分散多年的銷售。突然需求暴漲推高房價，據美國房地產經紀人協會數據，10 月售出的現有房屋中位價近 354,000 美元，接近歷史最高，比一年前上漲約 13%。價格連續 116 個月較上年同期攀升創歷史紀錄，今年美國所有地方房價都上漲兩位數。

隨著美國最人口最多一代需求不斷成長，加上千禧一代人口規模，價格可能會進一步推高。報導指出，雖然疫情造成供應鏈中斷是消費品價格快速上漲的主要觸發因素，但長期拖延、由人口統計驅動的支出轉變也在進行，可能會在疫情消失及供應鏈中斷問題解決後成為助長通膨的因素。

現在專家想知道的是千禧一代是否真的有更多錢可花，或他們只是疫情期間存了兩年錢自覺很富有。杜克大學心理學和行為經濟學教授就表示，有錢的人雖然不是真的有錢，但感覺很富有，就夠增加各種花錢的意願。

不能自由旅行也讓千禧世代突然開始注重家庭生活。華爾街日報訪問剛買房的千禧世代夫妻表示，如果沒有旅行，會發現生活有許多遺憾，感覺現在是定下來扎根的時候。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

千禧世代開始買房買車 美專家：恐助長通貨膨脹

本來堅持不買車不買房、有錢寧可去旅行的千禧一代，最年長的已 40 歲了，經過新冠疫情，終於像成年人花錢，安頓下來買房買車。對仰賴消費者支出維持運轉的經濟體來說，這是個好消息，但有個問題就是，可能會助長通貨膨脹。

台科技廠在印度碰壁 彭博：印度不是中國

由於政治紛爭與中國經濟轉型，台灣與美國都在想方設法擺脫中國，重心轉移到其他地方，印度也有意成為全球製造業新核心，但富士康清奈工廠最近發生上百人食物中毒事件，讓台灣製造業與美國客戶看見印度製造的諸多挑戰，《彭博》稱印度不是中國，印度製造還有很長的路要走。

Starlink 融雪模式「太溫暖」 所以引來了貓

哪裡溫暖，哪裡就會有「貓」。某星鏈（Starlink）用戶日前在 Twitter 分享，由於星鏈衛星終端設備有「融雪模式」（Snow Melt Mode），吸引了 5 隻貓在寒冷的日子裡，一起「窩」在小小的碟型天線上。

父母育兒滑手機 以色列研究：嚴重影響幼兒發展

現代父母邊育兒邊滑手機，可能是大部分家庭生活的寫照，當孩子為了爭奪大人注意力吵鬧時，分心的大人容易脾氣暴躁，分心的育兒方式也可能嚴重影響孩子發展。以色列研究發現，照顧幼兒時花大量時間玩手機的母親，與孩子的互動大幅減少，可能會對孩子發展構成重大威脅。

疫情肆虐生育率崩跌 但北歐卻迎來「小嬰兒潮」

自疫情開始以來，世界上許多富裕國家的出生率急劇下降，台灣出生率全球墊底，2020 年美國的生育率跌至歷史最低水平，中國的出生率也下降 15%，法國的嬰兒出生率是二戰以來最少的。但世界上有一個角落例外，就是北歐國家，這些國家的人不但在疫情期間繼續生孩子，甚至還迎來嬰兒潮。

中國研發 AI 檢查官料號稱可以透過口述定罪

人類希望人工智慧 (AI) 可代工繁瑣工作，並提高決策精準度，但 AI 可做到什麼程度還有爭議。現在中國科學家開發 AI 檢察官工具，號稱可在 AI 幫助下，據案件口頭描述以超過 97% 的準確率指控嫌犯，減輕檢察官工作量，讓他們專注更困難的案件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。