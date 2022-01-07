千禧世代開始買房買車 美專家：恐助長通貨膨脹

【文‧黃嬿】

本來堅持不買車不買房、有錢寧可去旅行的千禧一代，最年長的已 40 歲了，經過新冠疫情，終於像成年人花錢，安頓下來買房買車。對仰賴消費者支出維持運轉的經濟體來說，這是個好消息，但有個問題就是，可能會助長通貨膨脹。

多年來，傳統觀點認為 1981~1996 年出生的千禧一代將成為很大程度拒絕擁有房屋的一代，寧可長時間租房，也不願意背房貸買房，選擇花錢體驗，而不在乎擁有。過去專家認為，千禧一代的購房興趣只是延後，年齡較大的千禧一代為了完成學業和存錢，導致結婚生子的時間比前幾代人晚。

一場疫情讓婚姻和孩子最終還是來了。無論千禧一代是否儲蓄充裕，或只是渴望空間，現在開始買房買車。去年美國家庭購房貸款申請一半是千禧世代，也買了比其他年齡組更多的新車。

2019 年後千禧一代人數已超越嬰兒潮一代成為美國最大群體，消費被經濟學家視為未開發的支出能力，因此這代人突然展現對買房的興趣，是許多經濟學家預測未來幾年購房需求可能會保持強勁的主要原因。但問題是，現在房屋價格及所有耐用品與汽車的價格都高得離譜。

很少有待售房屋市場比過去一年更火爆，專家指出，新冠疫情 (COVID-19) 導致美國房屋購買量突然出現無法預料的大增，進而推動本應分散多年的銷售。突然需求暴漲推高房價，據美國房地產經紀人協會數據，10 月售出的現有房屋中位價近 354,000 美元，接近歷史最高，比一年前上漲約 13%。價格連續 116 個月較上年同期攀升創歷史紀錄，今年美國所有地方房價都上漲兩位數。

隨著美國最人口最多一代需求不斷成長，加上千禧一代人口規模，價格可能會進一步推高。報導指出，雖然疫情造成供應鏈中斷是消費品價格快速上漲的主要觸發因素，但長期拖延、由人口統計驅動的支出轉變也在進行，可能會在疫情消失及供應鏈中斷問題解決後成為助長通膨的因素。

現在專家想知道的是千禧一代是否真的有更多錢可花，或他們只是疫情期間存了兩年錢自覺很富有。杜克大學心理學和行為經濟學教授就表示，有錢的人雖然不是真的有錢，但感覺很富有，就夠增加各種花錢的意願。

不能自由旅行也讓千禧世代突然開始注重家庭生活。華爾街日報訪問剛買房的千禧世代夫妻表示，如果沒有旅行，會發現生活有許多遺憾，感覺現在是定下來扎根的時候。

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