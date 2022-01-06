台科技廠在印度碰壁 彭博：印度不是中國

【文‧黃嬿】

由於政治紛爭與中國經濟轉型，台灣與美國都在想方設法擺脫中國，重心轉移到其他地方，印度也有意成為全球製造業新核心，但富士康清奈工廠最近發生上百人食物中毒事件，讓台灣製造業與美國客戶看見印度製造的諸多挑戰，《彭博》稱印度不是中國，印度製造還有很長的路要走。

一年前緯創資通旗下印度工廠爆發數千名工人因工資被拖延的問題而發生暴力事件，這個月又有富士康清奈工廠數百名工人食物中毒，超過 150 人住院。蘋果與富士康都承認工廠管理出問題，上月中已關閉清奈工廠，重新開業時間未定。對蘋果這個大客戶而言，等於一年內就爆發兩次與印度供應商有關的衝突。

據稱因為這起事件，富士康及 11 家包括提供食物與生活設施的承包商被傳喚與印度州政府會面，外媒分析，雖然這起事件對 iPhone 生產影響不大，但對蘋果與台灣科技製造業有更深層意義，即印度不是中國，印度取代中國不那麼容易。

面對中國勞動力短缺、經濟轉型，以及政治面台美都試圖避免太依賴中國，台灣企業正在將業務轉移到印度，同時印度也趁著這股趨勢吸引投資，取代中國，在全球商品貼上印度製造標籤。為了實現製造大計，印度政府去年為 13 產業推出相當 270 億美元的激勵措施，包括 100 億美元半導體產業激勵計畫，是所有產業金額最高，台印雙方也就各種投資機會協商。

以中國經驗看海外生產對台灣科技製造業而言還算風調雨順，且印度與台灣雙方也都情投意合，但事情沒這麼簡單。彭博分析，過去 50 年台灣電子製造業在中國相處還算融洽的部分原因，在於共同語言和歷任領導人的親商政策，為開辦工廠和僱傭工人鋪平道路。但印度不那麼容易，無論語言障礙、文化差異還是紛亂的民主制度，在在顯示印度不是下一個中國，而是有自己特點和差別的國家。

彭博點出關鍵原因，第一點是中國工人並非比印度工人順從，而是迫不得已時中國地方政府會站在企業方，不是工人。但在印度這種情況不太可能發生，因印度領導人選舉時需要選民支持。

另一個最大挑戰是管理風格。台灣企業通常在中國使用台灣人管理，但可能發現在印度行不通，必須更仰賴當地領導人經營業務，前提是必須提供足夠培訓和支持，讓他們能以台灣的嚴格管理融合當地輕鬆的勞工文化。

適應環境與文化需要數十年時間，中國製造中心也是經過長時間慢慢建立，但這次似乎更趕，為了分散中國重心，客戶急著在印度擴大生產規模，台灣也急著與印度政府建立更深貿易關係，這次台灣製造業沒有時間適應，將來在印度碰到的衝突與挑戰恐怕更多。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】