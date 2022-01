Starlink 融雪模式「太溫暖」 所以引來了貓

【文‧侯冠州】

哪裡溫暖,哪裡就會有「貓」。某星鏈(Starlink)用戶日前在 Twitter 分享,由於星鏈衛星終端設備有「融雪模式」(Snow Melt Mode),吸引了 5 隻貓在寒冷的日子裡,一起「窩」在小小的碟型天線上。

目前 SpaceX 向 20 國共 14 多萬名用戶提供 Starlink 衛星聯網服務,以滿足偏遠地區、農村的上網需求。SpaceX 約發送 1,944 顆衛星,未來計劃發射超過 12,000 顆衛星,好在全球建構更強大的低軌衛星網路。

不過有趣的是,SpaceX 終端設備除了提供網路服務,似乎也成為冬天溫暖的「貓窩」。國外科技網站 Tesmanian 報導,近日一名 Starlink 用戶在 Twitter 分享 5 隻貓「群聚」於碟型天線的照片。

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie