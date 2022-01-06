Starlink 融雪模式「太溫暖」 所以引來了貓

【文‧侯冠州】

哪裡溫暖，哪裡就會有「貓」。某星鏈（Starlink）用戶日前在 Twitter 分享，由於星鏈衛星終端設備有「融雪模式」（Snow Melt Mode），吸引了 5 隻貓在寒冷的日子裡，一起「窩」在小小的碟型天線上。

目前 SpaceX 向 20 國共 14 多萬名用戶提供 Starlink 衛星聯網服務，以滿足偏遠地區、農村的上網需求。SpaceX 約發送 1,944 顆衛星，未來計劃發射超過 12,000 顆衛星，好在全球建構更強大的低軌衛星網路。

不過有趣的是，SpaceX 終端設備除了提供網路服務，似乎也成為冬天溫暖的「貓窩」。國外科技網站 Tesmanian 報導，近日一名 Starlink 用戶在 Twitter 分享 5 隻貓「群聚」於碟型天線的照片。

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie — Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021

用戶指出，由於 SpaceX 終端設備有「融雪模式」，讓天線能檢測溫度並「產生額外熱量」，減輕設備因表面積雪造成訊號衰減。用戶強調，SpaceX 碟型天線融雪功能表現非常好，且顯然還能讓貓保持溫暖。

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