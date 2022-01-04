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父母育兒滑手機 以色列研究：嚴重影響幼兒發展

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Carlos Ebert CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Carlos Ebert CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

現代父母邊育兒邊滑手機，可能是大部分家庭生活的寫照，當孩子為了爭奪大人注意力吵鬧時，分心的大人容易脾氣暴躁，分心的育兒方式也可能嚴重影響孩子發展。以色列研究發現，照顧幼兒時花大量時間玩手機的母親，與孩子的互動大幅減少，可能會對孩子發展構成重大威脅。

雖然現在全職媽媽比以前多，但因環境，父母與孩子面對面的時間幾乎比歷史上任何父母都多，然而父母和孩子的互動品質卻越來越低，父母雖然經常和孩子在一起，情感面卻不太協調。

以色列特拉維夫大學科學家進行實驗，找來 33 位母親和約 2 歲的孩子，媽媽被要求照顧孩子時執行三項任務，分別是瀏覽 Facebook 、閱讀印刷雜誌，或當手機和雜誌在外面時專心與孩子玩。

媽媽不知道實驗目的，所以自然會將興趣分散給幼兒、手機和雜誌。科學家錄下所有影像，分析母親和幼兒互動的三個組成，包括媽媽對孩子說的話，科學家認為這是孩子發展語言的重要指標，第二個部分是孩子是否有反應，以及母親回答的速度有多快。

結果發現，當媽媽用手機時，與孩子對話減少四倍，即使能瀏覽 Facebook 時回應，品質也會降低，且手機和閱讀雜誌沒有差別。

科學家認為，響應式溝通是大多數人類學習的基礎，培養強大語言技能的關鍵就是幼兒和成人來回流暢對話，然而手機干預的父母與孩子互動，會打斷這種古老的情感提示系統，影響兒童的認知發展。哈佛兒童發展中心主任稱為服務與回報的溝通，或對話二重唱。

他們認為父母與嬰幼兒交流時的聲音模式，如高音調、簡單語法及高參與感且誇張的熱情對孩子很有幫助，一項研究發現在孩子 11 和 14 個月時接觸這種互動、情緒反應靈敏說話的嬰兒，2 歲時認識的單字數量是未接觸嬰兒的兩倍。

其他研究也有相同發現，一項研究將 225 位母親和約 6 歲的孩子帶到熟悉的環境，發現四分之一媽媽會自動開始玩手機，玩手機的母親與孩子的語言和非語言互動少許多。另一項針對 6 千多名 8~13 歲兒童的研究發現，當父母用餐、交談和其他家庭時間使用手機時，超過三分之一兒童感覺自己不重要。

研究人員強調母親和孩子互動不足的影響可能很深遠，同樣後果也適用父親。研究發表在《兒童發展》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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