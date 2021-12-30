快訊

迎接跨年人潮 柯文哲談防疫：今年比較忐忑不安

中國研發 AI 檢查官料號稱可以透過口述定罪

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Alexander C. Kafka CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Alexander C. Kafka CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

人類希望人工智慧 (AI) 可代工繁瑣工作，並提高決策精準度，但 AI 可做到什麼程度還有爭議。現在中國科學家開發 AI 檢察官工具，號稱可在 AI 幫助下，據案件口頭描述以超過 97% 的準確率指控嫌犯，減輕檢察官工作量，讓他們專注更困難的案件。

中國科學家 2015~2020 年使用約 1.7 萬件真實案例訓練這套工具，現稱 System 206，中國最大區檢察院上海浦東人民檢察院測試，號稱可辨識起訴上海最常見的八種犯罪行為，信用卡詐騙、經營賭博、危險駕駛、故意傷害、妨礙公務、盜竊、欺詐和尋釁滋事，並相信 AI 工具只會更強大，能辨識不常見的罪行，並對一名嫌犯提出多項指控。

中國科學院大數據與知識管理實驗室主任兼專案首席科學家表示，儘管德國等國家使用圖像辨識和數位取證等 AI 技術提高案件處理速度和準確性，但這些工具作用有限，因不參與提出指控和建議判決的決策過程，但中國系統可一定程度取代檢察官的作用。

AI 輔助判決行之多年，今年初美國俄克拉荷馬州一名男子被控開槍殺死鄰居，就是根據模糊的監控影像和名為 ShotSpotter 演算法分析鏡頭雜訊定罪。ShotSpotter 技術目前約 110 個美國城市使用，每平方英里覆蓋成本可能高達 95,000 美元。

但這些都是輔助判決，要幫檢察官做決定，中國科學家說機器需要執行更複雜的任務，如需不提取有用資訊的前提下，自動辨識和刪除與犯罪無關的案件內容，並將複雜語言轉換為電腦可理解的格式。

其他檢察官看待上海採用這技術表示，雖然 97% 準確率可能很高，但總有出錯的可能。AI 直接參與決策也可能影響人類檢察官的自主權，儘管 AI 有缺陷，中國仍繼續幾乎每部門使用 AI 提高效率、減少腐敗和加強控制。中國法院也一直使用 AI 幫助法官處理案件檔案，並做是否接受或拒絕上訴等決定。大多數中國監獄還採用 AI 技術追踪囚犯身心狀態，以減少暴力。

麻省理工學院技術評論也指出，人類的訊息解釋，通常會將相關見解轉化為因果評分機制，譬如低收入與高犯罪風險有關，因而扭曲現實，使用歷史數據訓練風險評估工具，可能讓機器複製過去的錯誤，是危險的陷阱。

黑人民權運動家就在麻省理工學院媒體實驗室舉行的會議表示，數據驅動的風險評估是種淨化和合法化壓迫系統的方法，是種將人們注意力從影響低收入和少數族群社區的實際問題轉移的方式，例如學校資金短缺和醫療保健機會不足等更深層問題。長期以來 AI 執法使用一直受政治活動家和工程師等批評，認為現有技術的細微差別並不足以伸張正義，直言這是連人類都尚未掌握的領域。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

中國研發 AI 檢查官料號稱可以透過口述定罪

人類希望人工智慧 (AI) 可代工繁瑣工作，並提高決策精準度，但 AI 可做到什麼程度還有爭議。現在中國科學家開發 AI 檢察官工具，號稱可在 AI 幫助下，據案件口頭描述以超過 97% 的準確率指控嫌犯，減輕檢察官工作量，讓他們專注更困難的案件。

為什麼注意力集中在手部動作時 舌頭會不自覺伸出來？

當小孩認真寫作業時，舌頭往往會伸出壓在嘴巴上，大人專注某事時舌頭偶爾也有所動靜，為什麼人在注意力集中於手部時往往不自覺吐舌頭？根據神經影像學，科學家發現大腦語言區域與手勢靈巧運動、工具使用區域的神經網路高度重疊，當人專注於手部精細工作時，該區域活躍神經元會「溢出」到語言區域，導致嘴巴與舌頭跟著有所動靜。

德國防洪不蓋堤防 學古荷蘭人將城市直接蓋在土墩上

全球許多城市都受海平面上升及強降雨洪水威脅。科學家預期如果排放量不減少，到 2050 年生活在 570 個城市的 8 億人口將面臨海平面上升影響。有些國家已做到優秀的防洪措施，其中之一就是漢堡，且是取自古荷蘭時代土丘，省掉昂貴且醜陋的海提建造成本。

歐洲缺電危機再起 連電力出口國法國都在找電

由於天然氣短缺、核能中斷、風力發電量下降和寒冷天氣，以及歐洲國家與天然氣供應國俄羅斯的緊張局勢升溫，讓歐洲能源危機再起。現在包括荷蘭天然氣交易市場或是英國市場都再創紀錄，高達 2021 年初 7 倍左右。專家分析，歐洲大陸未來電價勢必受大自然擺布。

孤獨感成現代通病 研究：人口太密集造成

行動裝置讓人們無縫接軌，無時無刻交流，但為何人類的孤獨感仍直線上升？科學家認為，別以為活在人群裡就能降低孤獨感，過度擁擠的環境反而導致不快樂感覺，甚至增加孤獨感。生活在密集城市環境的人，要減輕孤獨感最好的做法除了增進社會歸屬感，另一個方法是接觸大自然。

世界第一位特斯拉寶寶誕生 自動駕駛模式下成功分娩

美國費城某孕婦意外在堵塞車陣破水，一陣混亂中，特斯拉 Autopilot 替他們分擔開車任務，順利完成生產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。