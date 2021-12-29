為什麼注意力集中在手部動作時 舌頭會不自覺伸出來？

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pxiabay）
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【文‧Emma stein】

當小孩認真寫作業時，舌頭往往會伸出壓在嘴巴上，大人專注某事時舌頭偶爾也有所動靜，為什麼人在注意力集中於手部時往往不自覺吐舌頭？根據神經影像學，科學家發現大腦語言區域與手勢靈巧運動、工具使用區域的神經網路高度重疊，當人專注於手部精細工作時，該區域活躍神經元會「溢出」到語言區域，導致嘴巴與舌頭跟著有所動靜。

上述理論又稱為動作溢流（motor overflow）。倫敦大學認知學家 Gillian Forrester 表示，手和舌頭是身體上唯一的精細握合/咬合部位，且大腦控制區域有所重疊，根據 2019 年發表於《心理學前緣》上的一篇研究，論文作者指出工具使用（精細運動技能）和語言共享同個認知過程。

而 Gillian Forrester 團隊 2015 年也曾於《認知》期刊發表研究，指出手勢與語言有關，由於猿類主要使用手勢進行交流，早期人類也可能主要透過手勢交流，根據此假設，由於手逐漸被其他需求占用，才導致嘴巴與舌頭成為主要交流方式，這可能是為什麼我們說話時常看到許多手勢支援。

此外，研究發現手在執行精細動作時，兒童舌頭更常伸在嘴巴右側，更佐證精確運動也受到負責處理語言的大腦左半球控制，由於大腦處理方式相同，因此嘴巴參與其中模仿手的形狀和動作。

義大利科學家在 2001 年曾於《神經生理學 》期刊發表一篇小型研究，觀察發現人們撿起不同大小的物體時嘴巴經常會模仿手，比如當撿起較大物體，受試者的手和嘴都張得更寬，而當撿起較小物體時，嘴巴也往往張得較含蓄。

雖然伸舌頭現象在孩子身上最明顯，但這可能是成年人已經學會抑制伸舌頭做鬼臉，以免在公共場合看起來很可笑。

不過科學家強調，儘管手和口的連動性已確立，但注意力集中時舌頭會滑出，目前仍屬理論。

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