德國防洪不蓋堤防 學古荷蘭人將城市直接蓋在土墩上

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/zczillinger CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/zczillinger CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

全球許多城市都受海平面上升及強降雨洪水威脅。科學家預期如果排放量不減少，到 2050 年生活在 570 個城市的 8 億人口將面臨海平面上升影響。有些國家已做到優秀的防洪措施，其中之一就是漢堡，且是取自古荷蘭時代土丘，省掉昂貴且醜陋的海提建造成本。

由於氣候變化太極端，科學家很難預測降雨引發的洪水，譬如夏天若持續高溫，然後又下大雨，水就不會滲入地下，河流水位短時間內就會暴漲。類似的超強降雨事件已對歐洲部分地區造成嚴重破壞，今年 7 月災難性洪水席捲德國西部，造成 166 人死亡，稱為 400 年一遇事件。

德國漢堡是受海平面上升威脅的眾多城市之一，雖然漢堡距北海 100 多公里，但低地易受風暴潮和強降雨影響。如漢堡大學 (Hamburger University) 地理研究所科學家表示，如果沒有防禦措施，約 45% 地區會經常淹水，影響 30 幾萬居民。

據電腦模擬預測，防洪設施需要至少 8 公尺高，才能保護漢堡免受洪水威脅。過去漢堡長期依賴堤防系統，現在正實驗各種新防洪策略，最著名的就是 HafenCity。《彭博》報導，開發商吹捧為「海濱新歐洲城市的藍圖」位於 157 公頃的半人工島，世界各地專家描述為「世界最具創新性的城市防洪系統之一」。

HafenCity 曾是被遺棄的海港區，2008 年正式成立，到今天都還在建設，到處都是亮眼的新建築，估計港口新城全面建成後，龐大的開發區有經濟適用房和市場價住宅區、辦公樓和文化空間，可容納 2 萬人。

特別的是 HafenCity 大部分建築與公共空間建在高潮線以上 7.8~8.5 公尺的人工台地，稱為 Terp。其實早在現代海堤時代之前，荷蘭人就建造土丘防洪，至少公元前 500 年就存在，荷蘭許多地方可看到教堂、農場甚至村莊建在平坦的小丘上，這些人工沙丘最初是為保護房屋、整個村莊和教堂免受洪水侵襲。

漢堡市採用這古老構想，讓城市防洪不再依賴海提阻隔，能與大自然融合。德國人還把這些土丘蓋得很美，如 HafenCity 有一條長約 600 公尺、知名設計師 Zaha Hadid 設計的防洪河濱步道，就是將防洪與城市規劃結合，聳起台地透過台階自然與水域連接，讓人愉快步行，還有商店和餐廳，台階也可當作圓形劇場。

海平面上升不可逆，最近科學家發現南極末日冰川正在崩塌，最糟糕的情況會使海平面上升 3 公尺。防洪是長期抗戰，過去只是加固堤壩，但現在需要發揮創造力。荷蘭城市設計師表示，現代城市建設必須超越短期防洪，考慮對社區、經濟及人們與水的關係等長期影響。防洪設施持續建設，漢堡市預計 50 年內將投資高達 10 億歐元建設新防洪措施。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

德國防洪不蓋堤防 學古荷蘭人將城市直接蓋在土墩上

全球許多城市都受海平面上升及強降雨洪水威脅。科學家預期如果排放量不減少，到 2050 年生活在 570 個城市的 8 億人口將面臨海平面上升影響。有些國家已做到優秀的防洪措施，其中之一就是漢堡，且是取自古荷蘭時代土丘，省掉昂貴且醜陋的海提建造成本。

歐洲缺電危機再起 連電力出口國法國都在找電

由於天然氣短缺、核能中斷、風力發電量下降和寒冷天氣，以及歐洲國家與天然氣供應國俄羅斯的緊張局勢升溫，讓歐洲能源危機再起。現在包括荷蘭天然氣交易市場或是英國市場都再創紀錄，高達 2021 年初 7 倍左右。專家分析，歐洲大陸未來電價勢必受大自然擺布。

孤獨感成現代通病 研究：人口太密集造成

行動裝置讓人們無縫接軌，無時無刻交流，但為何人類的孤獨感仍直線上升？科學家認為，別以為活在人群裡就能降低孤獨感，過度擁擠的環境反而導致不快樂感覺，甚至增加孤獨感。生活在密集城市環境的人，要減輕孤獨感最好的做法除了增進社會歸屬感，另一個方法是接觸大自然。

世界第一位特斯拉寶寶誕生 自動駕駛模式下成功分娩

美國費城某孕婦意外在堵塞車陣破水，一陣混亂中，特斯拉 Autopilot 替他們分擔開車任務，順利完成生產。

物流倉庫入侵社區 彭博：「暗店」讓城市生活瓦解

原本人聲鼎沸的小吃店，撐不住疫情變化而關門，短短時間內又重新裝修，成為蝦皮取貨門市。一切都為了快速與便利的線上購物正在改變街頭樣貌，台灣線上購物還與密集的便利商店結合提供服務，地廣人稀的美國，物流倉庫如大軍來襲占領原本充滿活力的街頭門市，彭博記者稱這種「暗店」將摧毀城市生活。

大摺疊時代即將來臨！蘋果預計最快 2023 年推出可摺疊 iPhone

蘋果打算推摺疊 iPhone 的消息，雖過去幾個月傳言稍緩，但有證據表明蘋果仍鍥而不捨開發摺疊 iPhone 原型。調研機構 DSCC 執行長 Ross Young 預計，蘋果最早將於 2023 年推出摺疊 iPhone，2024 年機會更大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。