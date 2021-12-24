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歐洲缺電危機再起 連電力出口國法國都在找電

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：pixabay)
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【文‧黃嬿】

由於天然氣短缺、核能中斷、風力發電量下降和寒冷天氣，以及歐洲國家與天然氣供應國俄羅斯的緊張局勢升溫，讓歐洲能源危機再起。現在包括荷蘭天然氣交易市場或是英國市場都再創紀錄，高達 2021 年初 7 倍左右。專家分析，歐洲大陸未來電價勢必受大自然擺布。

歐洲天然氣庫存因去年漫長冬季枯竭，歐洲一些電力公司不得不重新啟動燃煤廠以避免電網中斷。如法國電力公司停止四台核發電機，占核電容量 10%，由於維修需要，未來幾週法國三成核電產能將停運。隨著能源危機過去幾天惡化，通常是電力出口國的法國現在被迫拚命進口，為對付寒冷天氣到來，甚至重新啟動燃煤電廠。當法國開始燃燒石化燃料，還要從其他國家進口時，代表缺電情況有多嚴重。

德國明年也將失去約一半核能，天氣不作美，德國數千颱風力渦輪機發電量降至五週低點。由於電網緊張，德國電價上漲 30%，達創紀錄的每兆瓦時 431.98 歐元。 

歐洲能源危機加速，未來也不樂觀，主要還是占歐洲天然氣供應總量的三分之一的俄羅斯老大哥不開心。德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師客戶報告寫道，俄羅斯天然氣巨頭沒有為流經烏克蘭的天然氣預訂任何額外產能，這是一道警訊。

現在德國與俄羅斯間準備啟用一條新天然氣管道 Nord Stream 2，但德國表示明年上半年前不會批准啟用，不只影響德國自家供電，歐洲其他國家也深受其害。此外，這條新管道將加深歐洲依賴俄羅斯天然氣，烏克蘭描述為地緣政治武器，現在俄羅斯揚言攻打烏克蘭，第一個遭殃的就是這條歐洲電力命脈。

另外一條計畫管道是波羅的海管道，可將俄羅斯廉價天然氣供應增加一倍，德國希望這條管道幫助他們過渡煤炭和核能，但這耗資 100 億歐元的計劃多年一直拖延，招致波蘭和美國等激烈批評。

德意志分析師預期歐洲天然氣價格將再創紀錄，能源飆升勢必加劇物價上漲。哥倫比亞大學全球能源政策中心專家就說，吃飯和取暖都非常重要，現在人們這兩項基本需求都受到威脅。

即使美國液化天然氣油輪正在全力駛向歐洲解燃眉之急，然市場出現悲觀預期，認為冬季到來，風力輸出達 11 月以來最低，俄羅斯天然氣流量幾乎停止，最後一個德國核電廠永遠關閉，法國核電廠正在維修，煤炭發電似乎是歐洲的最後選擇。

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