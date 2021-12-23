孤獨感成現代通病 研究：人口太密集造成

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Staffan Cederborg CC BY 2.0)
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【文‧黃嬿】

行動裝置讓人們無縫接軌，無時無刻交流，但為何人類的孤獨感仍直線上升？科學家認為，別以為活在人群裡就能降低孤獨感，過度擁擠的環境反而導致不快樂感覺，甚至增加孤獨感。生活在密集城市環境的人，要減輕孤獨感最好的做法除了增進社會歸屬感，另一個方法是接觸大自然。

孤獨定義為與他人脫節的感覺，是指個人對人際關係的社會需求沒有得到充分滿足的主觀情感體驗。雖然對孤獨的初步研究集中老年人或特定群體，如無子女、有心理健康問題的人，但最近研究發現，孤獨感影響社會更高比例，有 25 歲以下和 65 歲以上成年人感到孤獨，約十分之一成年人感到孤獨。

研究人員發現，孤獨是主要的公共健康問題，會使死亡風險增加 45%，超過空氣污染、肥胖或酗酒。英國研究發現，花時間在大自然可促進幸福感，如林地步行估計每年可為英國節省至少 1.85 億英鎊心理健康治療費用。日本也有類似自然減輕壓力的研究。

孤獨概念通常是指與人類隔絕，因此很難想像孤獨與大自然的關聯性。科學家相信讓人產生孤獨感應有多個社會與環境面向，除了考量社會性因素，也將過度擁擠及接觸大自然納入環境衡量指標。

研究人員不採用人們自己感受的記憶來衡量環境對情緒的影響，而是使用智慧手機應用程式 Urban 收集即時數據，讓人們兩週內每天隨機三時間回答關於孤獨、過度擁擠、社會包容和與自然接觸等簡單問題，題目有是否感覺受周圍人群歡迎、現在能看到樹嗎等問題，超過 750 人提供 16,600 項數據。

發現感知過度擁擠與孤獨感增加有關，平均增加 39%，看到自然元素如樹木、天空或鳥類時，孤獨感會降低 28%。融入社會感也會降低孤獨感 21%，當這些感覺加上與大自然接觸，有益效果進一步提高 18%。

由於參與者是自我選擇要不要參加，因此沒有更廣泛人群的代表性樣本。但研究人員將年齡、種族、教育和職業考慮進去時，自然接觸和社會包容感對孤獨感的好處在統計上仍非常顯著。

有社會學家分析，感知過度擁擠往往會導致疏離，當人們在人口稠密地區生活時，可能會覺得沒有足夠的個人空間，體驗到更高程度的社會孤立，且不太可能幫助有需要的人。

研究人員表示，隨著全球人口增加和越來越多人遷往大城市，預計 2050 全球約有七成人口將住在城市地區，城市可能是唯一高速增長的棲息地，了解過度擁擠如何影響人類的孤獨體驗將是避免廣泛健康風險的關鍵。這是首次評估環境如何影響孤獨感的研究，刊登於《科學報告》期刊。

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