世界第一位特斯拉寶寶誕生 自動駕駛模式下成功分娩

聯合新聞網 / 科技新報
▲ Yiran Sherry 全家合照。（Source：Keating Sherry）
▲ Yiran Sherry 全家合照。（Source：Keating Sherry）

【文‧Chen Kobe】

美國費城某孕婦意外在堵塞車陣破水，一陣混亂中，特斯拉 Autopilot 替他們分擔開車任務，順利完成生產。

這是發生在 2021 年 9 月的故事，但上週末才被費城媒體報導。Paoli 醫院婦產科護理師都稱這名女嬰是「Tesla Baby」，每當回診媽媽 Yiran Sherry 都要被問一次：「妳就是在車上生小孩的媽媽嗎？」

身為二寶媽，Yiran 事發當天早上就有預感，寶寶今天可能要出生了。她告訴先生，先把 3 歲的大兒子送去學校，再回來接她去醫院，但先生認為時間寶貴，應該立刻出發去醫院。這個決定顯然正確，因 Yiran 馬上因劇烈陣痛幾乎無法行走。

勉強上車後，Yiran 上身趴在副駕駛座，雙腿跪在地上，努力找出舒服的姿勢。然而才剛出發，就被蘭開斯特大道通勤車流困住。先生啓動 Autopilot 模式，才可一手輕靠方向盤，一方面回頭注意後座的大兒子，同時安撫旁邊的妻子。

（首圖來源：Taptes）
（首圖來源：Taptes）

Yiran 陣痛很快就縮短到 1 分鐘一次，她緊握先生的手，幾乎快要捏碎，耳中聽到先生不斷說：「呼吸！呼吸！」每次陣痛 Yiran 就會看一眼螢幕時鐘，計算目前進度，對他們來說平常 20 分鐘的路程就像 2 小時漫長。

他們終於抵達醫院時，Yiran 告訴先生：「OMG，我們的寶貝女兒已經出來了！」護理師早在車外待命，打開車門後第一件事就是替寶寶剪斷臍帶，並確認嬰兒狀況完全正常。

他們原本幫小孩取名 Lily，但經過這次事件，認真考慮改名為 Tess，紀念特別的生產過程。

特斯拉的安全性一直充滿話題。儘管特斯拉每年都會公布統計數據，證明車輛事故率遠低於平均值，撞擊測試與軟體性能也顯示特斯拉安全性堪稱一流，但卻依然充滿疑慮。

從媒體形象角度來說，由於特斯拉沒有公關部門，加上話題性高，因此事故發生時總會被大肆宣傳。統計方面說，特斯拉車齡最多 10 年，大部分車齡（Model 3）不到 5 年，如果單純以 5 年內新車事故率比較，或許特斯拉與其他廠牌的差距不會那麼大。

然而話說回來，除了特斯拉，目前也沒看到哪家車廠會公佈事故率，因此無從比較。

Autopilot 功能依然要求駕駛將手放在方向盤上，並保持注意力，但優異表現常讓駕駛徹底分心。不過這次事件 Autopilot 顯然發揮很大的作用，讓駕駛可分心照顧即將分娩的妻子。

話說回來，在車上分娩並非頭一遭，也沒有任何人想體驗這種「特別」經歷，但在情緒緊繃、狀況混亂當下，應該大部分駕駛都希望有自動駕駛幫忙，讓自己好過一點吧。

除了特斯拉，Honda 在日本已有 100 輛具 Level 3 能力的 Legend 車款上路，賓士 Model S 則將在明年開放高速公路 Level 3 自駕功能，屆時這些車主就能更輕鬆面對車上分娩的狀況了（誤）。

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