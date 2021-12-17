物流倉庫入侵社區 彭博：「暗店」讓城市生活瓦解

【文‧黃嬿】

原本人聲鼎沸的小吃店，撐不住疫情變化而關門，短短時間內又重新裝修，成為蝦皮取貨門市。一切都為了快速與便利的線上購物正在改變街頭樣貌，台灣線上購物還與密集的便利商店結合提供服務，地廣人稀的美國，物流倉庫如大軍來襲占領原本充滿活力的街頭門市，彭博記者稱這種「暗店」將摧毀城市生活。

暗店是指迷你倉庫，以最少人員管理，堆滿可 15 分內送達的雜貨。過去一年，美國和歐洲城市暗店數量迅速增加，由 Getir、Gopuff、Jokr 和 Gorillas 等新創公司經營的暗店正在侵蝕零售空間，彭博稱為經濟發展下人類的採礦活動，稱「城市的店面和人行道都遭開採」。

他認為，人們對便利性的上癮，可能將市中心變成黑暗的城市，這篇文章擔憂的是，暗店興起將為城市生活帶來沒有人際互動的人行道生活、擁擠的交通和不平等的經濟階級。

他以紐約市為例，自今年 7 月以來暗店擴展數十家店面，未來還要增設數百家，原本賦予街道活力的日常商業從視野中消失，並由應用程式重新構建。

便利性其實造成更擁擠的交通，這種以交貨為基礎的經濟讓現在美國城市街道和人行道擠滿摩托車、腳踏車、自行車和機器人。台灣交通也明顯因物流車與送餐服務更混亂擁擠。研究發現號稱為人們帶來美好生活的共享服務，其實只增加行駛次數，讓交通更擁擠且製造更多污染。

網路零工經濟也造成階級分化，報導認為，暗店興起擴大送貨經濟，使鄰居商品化，鄰居變成聽命他人的零工，製造出新階級鴻溝。美國電子商務顧問 Web Smith 稱，現在人的生活不是在舒適家中或混合辦公室指揮，不然就是在 15~60 分內被告知要去哪裡。他稱「技術一直在設計階級結構發揮作用。網路正在重塑階級」。

愈來愈多美國人過著在路邊撿雜貨的街頭生活。據皮尤研究中心數據顯示，16% 美國人透過線上應用程式和網站為他人做家務和跑腿賺錢。特別是年輕人、非白人且更窮的人更多參與網路零工經濟。超過一半表示想存更多錢或彌補收入差距，約 60% 表示賺錢只為滿足基本需求。即使許多國家零工者可有全職員工保障，但這些科技公司一直在想辦法縮減員工薪水，如美國配送公司 Gopuff 獲得最新輪風險投資後，不到一個月就將零工工人薪資削減至低於最低工資。

網路與便利性服務只會有增無減，如線上超市業者 Jokr 的網路標語「超市的未來就在這裡，水煮開前交貨新鮮產品和最受歡迎的本地品牌」。報導認為，這對城市居民也有好處，由於城市生活艱苦，配送服務就像遠距工作革命，對負擔得起的人更具吸引力。但人們對便利的需求永無止盡，即使交貨生態系統在城市未來占一席之地，不可否認的是，新經濟模式的參與者痛苦將不斷增加。

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