大摺疊時代即將來臨！蘋果預計最快 2023 年推出可摺疊 iPhone

【文‧林妤柔】

蘋果打算推摺疊 iPhone 的消息，雖過去幾個月傳言稍緩，但有證據表明蘋果仍鍥而不捨開發摺疊 iPhone 原型。調研機構 DSCC 執行長 Ross Young 預計，蘋果最早將於 2023 年推出摺疊 iPhone，2024 年機會更大。

今年 5 月，中資天風國際分析師郭明錤先透露，蘋果打算 2023 年推出有 8 吋可撓性 OLED 顯示螢幕的摺疊 iPhone，之後卻沒有更多細節。

彭博社 1 月報導，蘋果著手進行早期工作，但還沒擴展到螢幕；去年 9 月也有關於三星提供蘋果摺疊顯示螢幕樣品，以及蘋果正與 LG Display 合作的傳聞。

雖然沒有更多資訊，但郭明錤認為，摺疊智慧手機將成為所有智慧手機品牌的必備款。除了蘋果，OPPO、華為也宣布進軍摺疊手機，Google 本來也有傳聞要推 Pixel Fold，與 Pixel 6 一同亮相，但又傳出恐怕不敵三星而取消。

「摺疊手機霸主」三星在早期 Galaxy Fold 推出後曾遇多次困難，3 年間不斷改善功能、解決問題，到今年 Galaxy Z Fold3 趨成熟，摺疊手機市場幾乎沒有對手。若蘋果真選擇 2023 或 2024 年推出摺疊 iPhone，勢必與有多年經驗的三星競爭。

郭明錤指出，蘋果要解決關鍵技術跟大規模生產問題，才有機會趕在 2023 年前推出摺疊手機，如果拖到 2024 年也不奇怪。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】