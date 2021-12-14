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FDA 批准首款老花眼眼藥水 15 分鐘就能恢復清晰視力

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Ivan Radic CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Ivan Radic CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

到了 40 歲，老花眼可能是第一個經歷的老化現象。過去老花眼患者只有一種治療選擇就是戴老花眼鏡，3C 使用時間愈來愈長的日常生活，老花眼鏡幾乎寸不離身，現在種新藥可能讓中年人擺脫它。美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准眼藥水稱為 Vuity，滴一滴就可 15 分鐘內重拾清晰的短距離視力。

晶體是透明的蛋白質組織，專門針對所見物體遠近協助聚焦映像，以及調節眼睛的聚焦能力。老花眼是眼睛晶狀體僵硬造成，由於晶體就在瞳孔後面，晶體僵硬會使近距離視力受影響。Vuity FDA 批准的第一種治療與年齡相關老花眼的眼藥水，成分為毛果芸香鹼 (pilocarpine)，以 1.25% 濃度裝在 5 mL 瓶中，據製造商稱，Vuity 可讓瞳孔暫時變小，讓短距離視力更清楚。毛果芸香鹼是種膽鹼類副交感神經促進劑，原治療青光眼，但藥物製作方式不一樣。

此眼藥水是由 AbbVie 子公司 Allergan 生產，據三期臨床實驗的兩項實驗數據顯示，750 名年齡 40~55 歲老花眼患者實驗 30 天，與使用安慰劑眼藥水的人相比，使用 Vuity 組別有統計顯著比例的人發現短距離視力提高。副作用包括頭痛和紅眼，但沒有報告任何嚴重的副作用。重要的是，研究還發現 Vuity 對遠距離視力沒有影響。

製造商表示，兩個眼睛每天滴一滴，就可 15分鐘內保持清晰勢力長達 6~10 小時，但要先持續用藥一個月才能發揮最佳效果。首席研究員 George Waring 博士表示，此眼藥是利用眼睛的自然能力縮小瞳孔，可擴大景深或焦深，讓人自然聚焦事物。至於價格，30 天藥物費用約 80 美元，對 40~55 歲患者效果最佳。

全球 40 歲以上人口有 85% 老花眼患者，另一項調查顯示 90% 老花眼患者表示對這種疾病感到沮喪，藥物問世有可能改善全世界數十億人生活。但 Vuity 絕不是萬靈藥，製造商警告不要在夜間駕駛或在弱光條件下活動時使用。且眼藥水只適用輕度至中度病例，65 歲後眼睛構造老化，使用效果較差。此外不太可能有保險支付，因不是醫學必需用藥，老花眼鏡仍是最便宜的替代品。

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