全球出生率年年下滑 馬斯克：不生孩子文明會崩潰

【文‧黃嬿】

全世界多數已發展國家都面臨不願生孩子的問題，世界銀行數據顯示全球人口自 1960 年代以來就開始穩步下滑，去年疫情又讓年輕人更不願生育，生育率大幅下滑。專家擔憂人口減少與老化造成勞動力不足且拖累社會福利制度，是經濟隱憂，特斯拉 (Tesla) 創辦人想的更嚴重，他認為出生率下降是人類文明面臨的最大風險。

去年美國人口出生率年降 4%，是近 50 年來幅度最大單年下降，也是自 1979 年以來最低出生人數。中國 2020 年出生率也是歷史新低，自 1949 年中國共產黨成立以來最低，且沒有跡象顯示情況改善。台灣也一樣，去年只有 16.5 萬名新生兒，創新低點，死亡人數首次超越出生人數，人口首度出現負成長。

許多專家認為，生育率降低是一國邁向中高收入的必經之路，也是經濟進步的指標，主要原因是女性實現成就的新途徑出現，如建立職業生活或旅行。當然經濟負擔也是重要原因，經歷兩次經濟衰退與生活成本飆升的千禧一代，讓他們更不敢生。去年全球生育率都創新低，專家正在爭論這到底是暫時性還是永久性，女性只是延遲生育，還是這場疫情會決定終生生更少孩子。

特斯拉創辦人、全球首富馬斯克回答特斯拉機器人如何解決勞動力問題時，談到低生育率問題，他認為，「文明面臨的最大風險之一是低出生率和快速下降的出生率」，他說很多聰明人認為世界人口太多，認為人口增長失控，但他的意見完全相反，直言「如果沒有更多孩子，文明會崩潰，記住我的話。」

馬斯克有 6 個孩子，但對未來不抱希望。許多人口統計學家都有同樣看法，認為人口減少趨勢是危機 ，可能對未來經濟活動產生重大影響。馬斯克也提到將採用特斯拉自駕車的人工智慧製造人形機器人 Tesla Bot，並認為這款機器人將是人類勞動力的普遍替代品。

至於如何緩解人口下降速度，專家一般認為政府應努力使兒童保育成本更便宜，企業執行長應該提供更多彈性工作模式，因為有孩子的員工最渴望彈性工作，有些國家即使提供托兒服務，父母也需要隨時應付孩子生病、看醫生、學校活動等問題。

馬斯克也在同場活動回應衰老問題，他認為人們不應努力延長壽命。他語出驚人：「死對我們來說很重要，因大多數時候，人們直到死亡都不會改變想法。如果永遠活著，可能成為非常僵化的社會，新想法都無法成功。」上週他推文建議禁止任何 70 歲以上人士競選政治職務，還補充現在總統和國會議員有最低年齡限制，也該要有最高年齡限制才對。

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