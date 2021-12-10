比特幣之父訴訟：被告判賠1億美元卻樂歪 關鍵在110萬顆比特幣

【文‧Chen Kobe】

堪稱加密貨幣世紀判決的遺產爭奪案，7 日有了判決結果，自稱比特幣之父「中本聰」的克雷格‧萊特因侵占資產被判賠 1 億美元，萊特卻對判決結果非常滿意，因為這可能讓他「中本聰」身分獲得法院認證。

澳洲電腦工程師克雷格‧萊特（Craig Wright）可能贏得人生最重要的訴訟，雖然他被判賠 1 億美元，卻贏得更重要的東西，究竟是怎麼回事？

萊特 2016 年在網路宣稱自己就是比特幣之父中本聰（Nakamoto Satoshi），引起幣圈譁然，但因他似乎無法動用中本聰的比特幣錢包，未能獲得信任。

報導顯示，比特幣發明人中本聰可能是一個人，也可能是一個團隊，當中本聰消失後，人們唯一能看到的，就只有他留在比特幣錢包裡的 110 萬顆比特幣，讓這名傳奇人物始終穩居世界富豪榜。

中本聰之謎，卻因為一個人死亡而露出端倪。

2013 年，比特幣網路早期開發者大衛‧克雷曼（David Kleiman）過世後，弟弟向聯邦法院提告，指控萊特侵占克雷曼的遺產，包括比特幣相關開發資料、智慧財產權，以及神祕的 110 萬顆比特幣。這才讓人開始有點相信，萊特與中本聰的關係。

原告認為，比特幣是由萊特與克雷曼共同發明，兩個人合在一起才是「中本聰」，因此克雷曼應享有中本聰一半的資產，包括比特幣、相關文件與智慧財產權。

萊特及辯方律師則宣稱，比特幣是萊特獨力開發，因此這些資產不必分給克雷曼。經過五星期法庭攻防戰，陪審團認定，雙方沒有商業夥伴關係，因此原告並未擁有所稱資產的分額，包括比特幣與其他軟體類的智慧財產權。

不過法院認為，萊特侵占兩人合資公司 W&K Info Defense Research 的智慧財產權，包括軟體和挖礦用電腦等，因此需賠償 W&K 公司 1 億美元，但無需賠償克雷曼家族。

換言之，假設雙方真的共同持有「中本聰」錢包，那現在這錢包的所有權就等於歸給萊特，萊特也表示他會在近期捐出一部分比特幣為慈善用途，同時證明他就是中本聰。

110 萬顆比特幣現值相當於 540 億美元，加上原告要求的其他賠償約 1,260 億美元，萊特只需賠償 1 億美元就完結，難怪他一點都不難過。

更諷刺的是，W&K 這家公司當初是由萊特與克雷曼共同創立，目前由三個人共同持有，包括官司原告克雷曼的弟弟、萊特前妻及萊特現任妻子，各自持三分之一股權。因此判決結果出爐後，萊特立刻嘲諷克雷曼恐怕拿不到錢，因為他的勢力占公司三分之二。

萊特近年創立的比特幣 SV（BSV），也在判決出爐後「驗明血統」大漲，目前幣值到 147 美元。但更讓人在意的是，萊特是否真的握有中本聰錢包的控制權？那 110 萬顆沉睡的比特幣，會否突然甦醒呢？

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