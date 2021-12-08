男生才學理工？研究：刻板印象6歲就開始

【文‧黃嬿】

許多人心中，男生比女生更適合發展科學相關似乎理所當然，其實這是自小形塑的刻板印象。《美國國家科學院院刊》新研究發現，早在 6 歲小孩心中就有這種既定觀念，且男生較適合念科學相關學科的刻板印象會延續到青少年晚期，無形中性別分化知識，導致 STEM 教育的性別差距，減少女孩往科學領域發展的機會。

休士頓大學與華盛頓大學研究人員表示，科學、科技、工程、數學 (STEM) 等學科適合男孩的性別刻板印象始於小學，高中時許多女孩都決定不攻讀電腦科學和工程學位，因她們覺得自己不屬於這一行，沒有歸屬感。

研究人員針對自不同種族和社會經濟背景的近 2,500 名一年級至十二年級的學生，探索幼兒和青少年對 STEM 學科的性別信念。這些研究的結果與實驗室實驗相結合，提供關於刻板印象如何影響兒童動機的重要見解。

具體而言，63% 學生認為女孩對工程的興趣低於男孩，只有 9% 學生認為女孩對工程更感興趣。關於電腦科學，51% 認為女孩興趣較少，14% 認為女孩興趣高於男孩。這只是興趣調查，來自主觀認知並非是否擅長。研究人員稱，這些刻板印象會影響年輕人的長期動機，阻止他們嘗試相關活動或參加真正感興趣的課程。

研究人員實測刻板印象如何影響行為，興趣調查後，研究團隊讓一小部分兒童有機會選擇兩種活動，被告知男生對這項活動比較感興趣，只有 35% 女孩選擇認為男孩更感興趣的電腦科學活動，當都被告知男孩和女孩對參與的興趣相同時，65% 女孩會選擇此活動。研究人員表示，雖然調查發現圍繞對電腦科學和工程的興趣普遍存在基於性別的刻板印象，但實驗證明刻板印象如何影響歸屬感，進而影響動機。

這些興趣模式在就業市場發揮作用。據美國人口普查局統計，雖然女性占勞動力近一半，但僅占 25% 電腦科學家和 15% 工程師。科學家認為，女性從小受教育的方式，可能是影響女性在這些 STEM 職業領域代表性不足的原因之一。

這項研究反映孩子已接受女孩對電腦科學和工程不太感興趣的文化刻板印象，若女孩覺得自己不屬於科學領域，可能更不會渴望成為科學家。研究人員呼籲教育工作者、家長和政策制定者應在刻板印象扎根前，小學階段就向女孩介紹高品質的電腦科學和工程知識，幫助縮小性別差距，讓女孩像男孩享受 STEM，吸引她們參與 STEM 活動。

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