生男生女誰決定？研究：環境荷爾蒙也扮演要角

【文‧黃嬿】

生男孩還是女孩，是父親染色體決定，且受孕時就確定，據統計，男女比例應該是一半一半。科學家已發現，一些來自心理壓力或環境導致的荷爾蒙因素也會在懷孕期間影響男女胚胎發育，導致性別比例失衡。最近針對美國與瑞典的大型研究進一步找到影響胚胎性別的特定環境污染源。

不同國家都有許多關於影響嬰兒性別的民間偏方，譬如飲食，甚至亂服用一些荷爾蒙藥物。污染物、壓力、父母吸菸和父母年齡是科學家認為影響性別比例的因素。科學家表示，男性和女性胚胎的生理機能並不相同，有不同荷爾蒙背景，因此有些因素如壓力或環境某些化學物質會影響胚胎性別頗有道理，但目前科學家還不清楚哪些環境因素影響嬰兒性別。

美國芝加哥大學 (The University of Chicago) Andrey Rzhetsky 博士領導一組科學家檢查約 1.5 億美國人追蹤 8 年多的數據，以及瑞典 900 萬人口追蹤 30 多年的數據，將病歷資料與環境品質指標、季節和溫度等因素比較。

他們發現出生性別與環境溫度、季節、失業率或暴力犯罪率沒有關聯，但一些污染物確實影響性別率。譬如汞暴露較高的地區往往會誕生更多男孩，土壤中鉛含量較高的地區與女孩比例較高有關。研究發現汞污染和靠近工業工廠等因素，導致性別比率變化高達 3%，意即 100 萬人口，男女差異會達 6 萬人。先前關於多氯聯苯 (PCBs) 的有毒污染物對性別比例影響的研究尚無定論，但這項分析發現會明顯增加男孩數量。

研究人員還研究美國兩次造成人們心理壓力很大的事件，即 2005 年卡崔娜颶風和 2007 年維吉尼亞理工大學槍擊事件。他們只在維吉尼亞理工大學槍擊事件發生 34 週後發現性別比例發生顯著變化，出生女孩更多。科學家表示，為了進一步調查，研究需要關注受事件影響最大的人，而不是整個人群。

這項新研究是首次使用兩大洲大型資料庫，並對眾多化學污染物和其他環境因素進行調查。但其他科學家評論指出，人們認為污染物可能會影響受精早期階段，導致一種性別傾向，但如果沒有做細胞研究，這些結果將永遠是關聯性，很難找到因果關係。研究人員也表示，未來需要在實驗室檢查化學物質對人體細胞或動物模型的影響，才能「定罪」某化學物質。研究發表在《Plos Computational Biology》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】