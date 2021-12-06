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研究發現：女性容易負面解讀 Emoji 其中幾種傳了更惹怒人

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧林妤柔】

Emoji 已成為聊天過程不可或缺的存在，不論調節氣氛、節省打字時間、傳達情感、句點他人都很方便，但工作交流、與主管溝通時，到底適不適合使用表情符號？

研究發現，工作溝通不太適合使用 Emoji，特別對女性而言，因為比起男性，女性更容易過度解釋負面、中性或模糊不清的表情符號。此外，情緒負面偏誤（Emotional negativity bias）讓人們對負面表情符號比正面表情符號更敏感，而一些研究表明，女性比男性有更多情緒負面偏誤。

美國韋恩州立大學（Wayne State University）心理學副教授 Lara Jones 決定探討 Emoji 的性別解讀差異，結果發表在《Computers in Human Behavior》雜誌。

研究招募 299 位 17~35 歲學生，隨機展示 70 種蘋果系統流行的 Emoji，包括正向、負向、中立或模糊不清，再看受試者的感受。

研究證實，女性對表情符號解讀更負面，如思考表情，男性認為略正面，女性則是略負面。有角的笑臉及眉毛挑起、略驚訝的臉，男女反應也不同，但如果是沒有眉毛、略驚訝的臉，就沒有性別差異。

▲ 是否有眉毛給人觀感也會差很多。（Source：emojipedia）
▲ 是否有眉毛給人觀感也會差很多。（Source：emojipedia）

還有幾種 Emoji，是男性認為稍微負面、女性更負面，如橫線嘴、翻白眼、擔心臉等；有 4 種 Emoji 是男性覺得正向、女性認為更正向的表情符號，如笑臉符號、加上笑眼的笑臉、戴眼鏡笑臉和品嚐食物的臉。但女性認為模糊不清或負面的 Emoji，沒有男性覺得更負面。

▲ 女性認為更負面的 Emoji，最右邊為蘋果版的擔心臉 。（Source：emojipedia）
▲ 女性認為更負面的 Emoji，最右邊為蘋果版的擔心臉 。（Source：emojipedia）

▲ 女性認為更正向的表情符號。（Source：emojipedia）
▲ 女性認為更正向的表情符號。（Source：emojipedia）

研究還發現，男性工作時使用 Emoji 平均時間約 30%，女性平均 24%。Jones 推測，差異可能男性對智慧手機的定位是實用目的、女性是社交目的（與朋友和家人敘舊）有關，因此男性與同事聊天時拋出表情符號只是隨手使用，女性則覺得工作場所使用相當不合適。

Jones 還建議，發訊息給主管時最好不要使用表情符號，特別是新人時期，傳送表情符號時還要考慮對方的性別，以及工作場合的正式程度。

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