疫情後科技人才狂跳槽 為的不是薪水而是工作意義

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【文‧黃嬿】

疫情後美國人出現大離職潮，不只美國，台灣科技業也浮現這種現象，愈來愈多科技人才寧可放棄年終跳槽到別家公司。專家分析，科技人才大離職潮造成產業重新洗牌，至於跳槽原因，不單純是薪水福利，而是新工作能否遠距上班、工時靈活性，以及是否可將更多時間花在有意義的工作。

據美國勞工統計局數據，2021 7 月有 400 萬美國人辭職。辭職人數 4 月達高峰，且過去幾個月一直處於異常高位，7 月底更有創紀錄的 1,090 萬個職缺。哈佛調查發現，30~45 歲員工離職率增幅最大，2020~2021 年平均增幅超過 20%。產業別看，科技和醫療保健業辭職率最高。

疫情改變工作模式影響深遠。Wired 訪問企業軟體平台負責人表示，面談過程發現過去勞工要求公司環境和福利薪水，但如果現在員工可以在家上班，無法使用廚房、咖啡師、按摩服務，員工就會思考，這份工作與另一份工作的真正差別是什麼。他認為除了自由和靈活性，另一個重點是工作重要性。

科技業員工特別想換工作，原因也是疫情累壞了，如遠距工作產品 SlackZoom、影音平台 Netflix 或交付服務 Doordash、亞馬遜等都面臨更高需求，同時客戶對技術如何運作也有更高期望，導致工程師質疑所受壓力是否值得，這讓人們產生焦慮，如有些人正在開發送餐軟體，但感到毫無意義。

哈佛商學院未來工作項目 (Future of Work Project at Harvard Business School) 聯合負責人表示，他和其他經濟學家去年看到白領工人等科技人員尋找新工作的原因之一，就是開始反思自己的工作是否有意義，是否從事其實都在胡說八道的工作 (bullshit job)。專家稱此現象為重新考慮，不是完全退出勞動力市場，而是重新評估期望下一份工作能得到什麼。

對某些行業而言，2021 年情勢造成勞工的黃金時代，但一個問題是雇主面臨太多讓步風險，哈佛商學院職場專家表示，讓員工自己規定工作安排可能會成為人資部門的惡夢，並可能導致員工期望雇主必須答應任何要求，但在科技領域，雇主可能沒有太多選擇，因尋找科技人才的競爭非常激烈。

疫情後科技人才要求正在改變，且將對科技業產生長期影響，新創公司與老牌科技公司激烈競逐人才，如何才能留住員工並贏得新人才競爭，業者直言，如果不就員工工作地點、時間和方式讓步，雇主可能就會落後對手。

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