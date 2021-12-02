中國科技業今年玩了多次「監管大怒神」 明年還有5大問題待解決

【文‧林妤柔】

過去一年中國科技產業好像玩「監管大怒神」，多次從高處直衝地面，眾人驚訝之餘又更向下暴衝，數十億美元市值蒸發。隨著 2022 年接近，外媒《CNBC》點出中國科技產業將面臨的 5 大重要問題，需要解決。

首先是中國當局對科技業持續打壓。螞蟻金服 2020 年 11 月首次公開募股臨時喊卡，之後中國政府祭出許多反壟斷條款及數據保護法，使騰訊、阿里巴巴、美團面臨反壟斷壓力，阿里巴巴股價至今崩跌 41%。

再來是半導體。因美中科技戰，迫使中國政府必須各領域本土化，尤其晶片製造。

《CNBC》指出，中國最大晶片代工廠中芯國際落後台積電、三星好幾年，無法製造智慧手機所需晶片，然而製造高階晶片需要最先進工具和設備，這些都被外國企業把持，美國制裁讓中國競爭力蒙上陰影，因此中國如何發展晶片產業，是明年值得關切的重大議題。

第三點是先進技術，目前中國官方主要鎖定人工智慧（AI）和太空旅行，百度等中國科技巨頭都大力投資人工智慧計畫；太空部分，中國官方已發射國際太空站，預計 2033 年執行首次載人任務，將人送至火星。

第四點是電動車，目前中國政府透過補貼和其他有利政策支持電動車發展，促使數以萬計公司進入產業，然而實質產出電動車的公司少之又少。

不過據市調公司 Canalys 數據顯示，中國身為全球最大電動車市場，今年上半年售出約 110 萬輛電動車，與 2020 年一整年銷量相當，市場潛力相當大，目前小米預計 2024 年大規模生產電動車，百度則與中國汽車製造商浙江吉利 Geely 合作發展電動車業務。

最後是中國經濟放緩。受中國電力短缺、恆大債務危機，讓中國經濟成長速度變慢，連帶影響企業財報，阿里巴巴已降低下一財年財測目標，騰訊戰略長 James Mitchell 在財報會議坦言，廣告業務受外在環境挑戰，以及某些關鍵廣告法規影響，最近幾季仍會表現疲軟。

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