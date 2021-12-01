涉世未深 Z 世代最不關心通膨

【文‧黃嬿】

每個人都感受到這波物價上漲的威力，尤其年紀大的人，但也有一群人毫無感受，事實上這群人將受害最深。一項調查顯示，Z 世代對債務和財務有很多擔憂，但卻對通貨膨脹完全冷淡，專家分析，這是因 Z 世代沒有真正了解什麼是通貨膨脹，但通貨膨脹對年輕人的打擊最大。

TransUnion 消費者脈搏研究發現六成美國人表示極度或非常擔心通貨膨脹。最老的一代，即嬰兒潮一代和 X 世代對通貨膨脹表現出最大的不安，最不擔心的是最年輕的 Z 世代。專家認為這是老一代人經歷過 1970 年代的通膨時代，但年輕人在通膨平均 2% 速度下長大，即使物價以十年來最快速度上漲，他們也不覺得嚴重。

最年輕的一代是最樂觀的一代，但一項英國調查顯示，年輕人在住房成本和基本賬單上的支出通常是 50 歲以上的兩倍多，這兩個都是通貨膨脹的痛點。而且年輕人財務彈性也較差，近半數年輕人表示背負極高債務，且儲蓄不足。未來即使央行升息讓房市降溫，也很難降到年輕人負擔得起的水平。

理論上通貨膨脹可以帶來加薪潮，目前當紅產業如科技業以及一些需要人力的產業正在調高薪水搶人，引發所謂大離職潮，但即使 Z 世代可以得到更好的薪資，也可能不足以緩解將來稅收上漲的趨勢。報導分析，即使年輕人懂得理財，也勢必會遇上稅收上漲、實得薪資降低，以及未來生活方式更加昂貴的風險。

但 Z 世代將希望寄託於加密貨幣，他們更相信加密貨幣有機會致富。研究和數據分析公司 Engine Insights 最近研究顯示，如果提供 2 千美元投資，與嬰兒潮一代相比，Z 世代購買數位資產的可能性是嬰兒潮一代三倍，將虛擬貨幣視為合法貨幣的可能性是兩倍。六成 Z 世代相信可投資加密貨幣致富。

另一項調查發現，年輕一代甚至願意薪水一半以比特幣或其他加密資產形式支付。專家認為，千禧一代和 Z 世代成員成長過程受巨大科技進步影響，顯然相信加密貨幣是貨幣不可避免的未來，他們似乎信任自主分散的數位貨幣和支付系統，而不是傳統金融機構和政府控制的傳統系統。

比特幣廣泛認為是抵禦通貨膨脹的盾牌，主要是供應有限。金融服務公司 deVere Group 分析，由於擔憂通膨加劇，比特幣的價格可能會繼續漲到 2022 年第二季。

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