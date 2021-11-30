貧富差距副作用 美國快閃式搶案遍地開花

【文‧黃嬿】

美國日前發生一連串集體搶劫事件，舊金山聯合廣場附近精品店到加州多地百貨公司、連鎖藥局、3C 賣場都慘遭砸櫥窗式洗劫，芝加哥也出現類似搶案。當地專家稱這波有組織的犯罪規模前所未見，疫情後原本就很複雜的美國經濟與社會問題急速惡化，多家連鎖店業者不堪其擾，表示將撤出高風險城市。

不只精品店成為歹徒目標，美國消費電子零售商 BestBuy 也表示有組織的搶劫愈來愈嚴重，偷取高價值電子產品後轉售，執行長稱這些事件對員工來說是創傷，不可接受。美國最大連鎖藥局 Walgreen 也表示，儘管增加安全措施，但有組織的零售盜竊案仍然倍增，現在達連鎖店平均五倍，宣布將關閉舊金山五家門市。

某美國前警察局長受媒體採訪時表示，執法 45 年中從未見過這種類型的快閃式搶劫，且如此大規模。這幾年美國零售業已想方設法應付升溫的零售盜竊案，2020 年美國最大零售商調查顯示，有組織的零售盜竊比 2015 年增加近六成，每 10 億美元銷售額平均損失 719,548 美元。

零售犯罪專家表示，假期前有組織犯罪增加並不是新現象，但近年更猖獗。大多數人認為美國快閃搶劫案是疫情後遺症，因重新開放以來，舊金山犯罪率大增，某些地區盜竊事件比去年同期增加近 88%，總體犯罪率增加近 52%。洛杉磯也一樣，近期搶劫案都集中零售業聚集之地。

2021 年全國零售聯合會調查發現，57% 美國零售商表示，疫情是有組織零售犯罪風險上升的關鍵因素。但 CNN 訪問專家認為，疫情因素過度膨脹，疫情前美國搶劫竊盜案就在升溫，主要原因是一些州為了緩解監獄壓力，如加州將重罪盜竊門檻從 500 美元提高到 950 美元，低級犯罪視為輕罪，為犯罪開啟大門。

報導指出，許多商店小偷都戴口罩或頭巾，被監視器發現也很難辨識身分，即使被抓，通常不會有嚴重刑罰，此外偷來的商品有多種出售管道，且執法部門幾乎沒有監管辦法。

加州大學爾灣分校犯罪學、法律和社會學教授 Charis Kubrin 認為很難解釋加州和其他州有組織的零售犯罪浪潮來源，他說疫情和經濟挑戰及警察和社區問題之間有很多因素同時發生，很難歸咎於單一因素。

但貧富差距最大的地方顯然受創最重。由於奢侈品零售商的高密度，舊金山灣區搶案最多，據美國人口普查局數據，灣區是美國最富裕地區之一，家庭收入中位數幾乎是全國兩倍多。一項 2 千多名加州人調查發現，七成加州人認為所在地區貧富差距正在擴大，預估現在加州長大的孩子將比父母過得更糟。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】