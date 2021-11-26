長輩總是溺愛孫輩？大腦 MRI 找證據

【文‧黃嬿】

現代爸媽教養孩子都很有原則，除了帶孩子還要設定無止盡的規矩，但有時工作忙碌需要長輩幫忙帶，卻又時常埋怨長輩太溺愛孩子，擔心孩子被寵壞。其實父母不用太過擔心，掃描大腦的新研究發現，長輩對孫輩的情感反應甚至比對成年子女還強烈，而這種情感連繫對孩子有實質益處。

美國埃默里大學 (Emory University) 人類學、精神病學和行為科學研究人員找來約 50 名女性參與者，每位參與者都至少有一名 3~12 歲的親生孫子，研究人員使用核磁共振造影 (MRI) 掃描祖母看孫子照片時的大腦表現，並與孫子父母對照。

結果發現，當祖母查看孫輩照片時，與情感同理心相關的大腦區域表現特別活躍，代表祖母可能更感受到孫輩的情緒狀態。有趣的是，當祖母看成年子女照片時，大腦與認知同理心相關的區域表現較活躍，這區域讓人試圖理解其他人在想什麼及為什麼，但情緒反應較少。

科學家表示，情感同理心是感受別人也感受到情緒的能力，如果孫子在微笑，祖母會感受到孩子的快樂；如果孫子在哭，也會感受到孩子的痛苦和困擾。

研究人員先前也對父親做過類似研究，讓父親看孩子照片，研究人員表示，與這次研究比較下，祖母看到孫子的情感同理心和動力比父親更強。

這是第一次查看祖母大腦功能的研究，證實祖母與孫輩互動時，確實特別依賴與情感同理心相關的神經系統，但這不是沒好處，沒有大腦掃瞄技術之前，科學家就提出「祖母假說」解釋人性，認為有祖母幫助，可使母親生育更多孩子，機制背後是安全性與情感性的複雜關係組成。

芬蘭研究也發現，祖父母的教育和社會經濟地位只能有限解釋孫輩的教育成就，但固定參與祖父母的生活，確實可改善教育成果。另一項英國牛津大學針對 1,500 多名兒童的研究發現，祖父母參與程度高的兒童，較少出現情緒和行為問題。

這次發表在《英國皇家學會會刊》的研究再次證明有祖母住在附近，其實對每個人都有好處，長輩除了不同程度提供育兒協助，溺愛背後代表祖母和孫輩的情感聯繫可互惠互利，因此不能低估祖孫情感的作用。

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