嬰兒讓媽媽易怒、爸爸卻更溫和 研究：新生兒氣味導致

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Brian CC BY 2.0)
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【文‧黃嬿】

哺乳動物對氣味很敏感，因是溝通語言之一，但無法溝通的新生兒為了求生存也會釋放氣味，只是這種氣味可能會讓媽媽脾氣更暴躁。以色列科學家發現，新生兒頭上釋放的化學物質會讓媽媽更有攻擊性，爸爸則更溫和，科學家認為這是嬰兒為了確保生存機會的自然生物機制。

十六醛這種化學物質有時會從人體皮膚釋放，尤其新生兒頭部。據以色列魏茨曼科學研究所 (Weizmann Institute of Science) 研究人員稱，此物質沒有味道，但大多數哺乳動物都能「感覺到」，會影響對待他人的方式，特別是攻擊性反應。

當化學物質釋放，會觸發大腦左側反應，已知是處理手勢和表情等社交線索，然後大腦將訊息發送到杏仁核，此部分控制攻擊性。

魏茨曼科學研究所科學家讓參與者玩遊戲，參與者以為與另一個人競爭，但其實是電腦。當對手違規或作弊時，參與者被告知可按一下按鈕發出聲音反應，某些聲音大到足以傷害接收者的耳朵。

研究人員先讓參與者聞氣味，有些含十六醛有些不含。結果發現，聞過十六醛的女性按按鈕聲音更大聲，男性發出的聲音更柔和。科學家認為這是十六醛對男女攻擊性影響的證據。

科學家還掃描一些參與者腦部，發現這種化學物質對男女神經反應大不相同，對男性來說，左角回與大腦其他部分聯繫增加，女性大腦聯繫反而減少。

科學家認為，這種影響對育兒方面似乎有道理，因動物世界裡，雄性的攻擊行為通常針對嬰兒，攸關後代生存，雌性的攻擊行為則是針對外人，因母親常試圖保護嬰兒，因此新生兒的氣味機制可能是提高存活率的手段。

研究發表在《科學進展》，是最早將人類行為與單個分子的嗅覺感測連結的相關性研究實驗之一。研究由 Noam Sobel 實驗室研究團隊主導，Noam Sobel 是研究氣味與人類互動的神經科學家，他認為人類就像所有哺乳動物，一直在聞自己和彼此。他在 2015 年發表著名研究，發現人類握手目的可能是檢查彼此氣味，而握手是社會最可接受的方式。

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