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草莓族成社會中堅 美調查：這族群將徹底改變工作模式

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

工作雖然讓人疲乏，但很多人仍能從工作找到人生意義與成就感，並不斷追求精進，又以稱為草莓族的千禧世代最能找到工作成就感。美國矽谷背景調查技術 GoodHire 最新報告發現，比其他三個世代，千禧世代更能找到工作意義，但由於特殊經歷，他們也是最渴望離職的一群，同時也是最勇於挑戰傳統工作模式的一群人。

調查找來橫跨 57~66 歲嬰兒潮一代，41~56 歲的 X 一代，25~40 歲的千禧一代和 18~24 歲的 Z 世代，共 4,000 名美國勞工展開調查，發現 60% 千禧一代認為工作有重要意義和目的，高於 X 一代，以及更甚嬰兒潮與最低的 Z 世代。接受調查的所有世代，平均只有 48% 表示對工作非常滿意。一代、千禧和 Z 世代最不滿意的是老闆，嬰兒潮一代最大不滿來源是薪水不足。

儘管千禧一代對工作持積極態度，但這群體近五成想離職，高於其他世代。這種矛盾有道理，因千禧一代進入工作場所後經歷近代史上最大兩次衰退，金融危機和新冠疫情 (COVID-19)，工作不穩定性高於其他世代。

但他們仍對工作有很高期待，報告認為是社群媒體影響，報告指出，千禧世代是網路世代展開職業生涯的第一代，社群媒體可看到人們對世界的貢獻，看到全世界有積極目的的人，也可以看到取得巨大成就的人，這讓千禧世代對工作未來抱有憧憬並積極經營個人品牌。

千禧一代還有不同於其他世代的一個特性，就是要求薪水與工作靈活性。原因是正處於人生需要資金達到某些里程碑，如生孩子和買房，有家庭照顧需求因此需要工作靈活性，這就是為什麼現在美國正在經歷大離職潮的原因之一。

調查發現，嬰兒潮一代非常傾向於回到辦公室，X 世代和千禧一代更傾向保持距離。相比之下，Z 世代更願意待在辦公室，更年輕、更善於社交並想要結識新朋友。隨著全球疫情帶來翻天覆地變化，曾可能古怪的想法，例如永久遠距工作或每週工作 4 天，受所有年齡段歡迎也就不足為奇。千禧一代則最渴望四天工作制，顯示對工作的滿意並沒有阻止他們支持重大變革。

無論這些願望成為現實，永久性改變工作格局，還是現狀穩定下來，有一件事是明確的，今天員工正在感受自己的力量並重新評估優先事項。報告指出，隨著最年輕的千禧一代也完全進入勞動力市場，態度將決定未來幾年美國工作的形態，聰明的雇主必須意識到員工態度變化，包容不同世代的需求找到最佳人才。

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