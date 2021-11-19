蘋果私底下掏腰包幫 App 出廣告費 但開發商卻因此感到不爽

【文‧邱倢芯】

有人自掏腰包幫你的商品下廣告費用，聽起來是美事一件；但這件事如果發生在 App Store 上，卻是被應用程式開發商抱怨連連。有幾家大型的應用程式開發商近期抱怨蘋果，在他們不知情的情況下，自掏腰包（蘋果）幫他們的應用程式在 Google 廣告上做宣傳推播。這些開發商認為，蘋果會出錢幫他們下廣告最主要的原因是出自於蘋果的「貪婪」。

根據《Forbes》報導指出，目前受到影響的大型應用程式開發商包括了 Tinder、Plenty of Fish、Bumble、HBO、Masterclass、Babbel 等。

讓這些應用程式開發商感到不滿的是，在 Google 的廣告上並沒有透露廣告出資者是蘋果，而是被包裝成看起來像是這些應用程式開發商自己下的廣告；但是不知情的使用者在點進這些廣告後，會「巧妙地」被導入到 App Store 平台中，吸引使用者進一步地下載。

一般人聽到這種情況，可能會覺得這些應用程式開發商抱怨得莫名其妙，但如果站在這些開發商的角度來說，這樣的抱怨是其來有自。開發商們都認為，蘋果這樣的舉措只是想最大化 App Store 的收入，因為使用者如果直接在 App Store 上下載付費應用程式，或是透過 App Store 的應用程式內購機制購買服務，這樣開發商們就得支付 15%~30% 的蘋果稅。

事實上，像是 HBO Max 這樣的隨選視訊服務平台，使用者除了可以直接從 App Store 上下載觀看外，也可以直接透過 HBO 自家的官網販售自己的服務；如果是透過前者的內購機制，那麼蘋果就可以抽 15%~30% 的蘋果稅，而使用者如果是透過後者的方式購買服務，開發商則可以繞過蘋果稅的限制。

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