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英國 8.8 萬人研究 揭露最佳睡眠時間點

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

睡眠專家一致強調睡眠的重要性，但對幾點睡覺的最佳時間並沒有明確共識。一項針對 8.8 萬人的英國研究解開睡眠之謎，據英國生物銀行 (UK Biobank) 數據的研究發現，晚上 10~11 點入睡的人，罹患心臟病機率最低。

英國生物銀行從 2006 年開始追蹤超過 50 萬名英國人的健康和習慣，計畫追蹤 30 年，這項資料庫也為英國學術界展開各式各樣的創新研究。參與者回答健康問題，進行基本測量，如身高和體重，並提供血液和尿液樣本。約 20% 參與者還在手上戴 7 天睡眠追蹤設備。

英國艾希特大學 (University of Exeter) 科學家從資料庫取得數據，涉及約 8.8 萬名參與者，使用追蹤 5 年半睡眠習慣和患心臟病傾向的相關性。研究發現，約 3.6% 參與者患心血管疾病，如中風、心臟病發作或其他與心臟相關的問題。

研究人員表示，他們發現患心臟病的可能性與就寢時間有顯著相關。調查顯示，持續晚上 10~11 點睡覺的人，心臟病發病率最低。相比之下，每天午夜後入睡的人患心臟病機率高 25%。晚上 11 點到午夜睡覺的人風險高 12%。太早睡也不好，晚上 10 點前睡覺的人，比晚上 10~11 點睡覺的人高 24%。這項研究發表在《歐洲心臟雜誌──數位健康》期刊

但這項研究與許多其他研究一樣有因果問題，研究人員強調不能斷定晚上 10~11 點睡覺會降低心臟病風險，只是那時上床睡覺的人出現心臟問題的機率較低。譬如可能是晚上 10 點上床睡覺的人比其他人採取直接影響健康的行為，生活也更自律。

科學家從生理性看，認為與晝夜節律有關，太早睡或太晚睡更有可能擾亂生物鐘，對心血管健康產生不利影響。其他專家也認為與晝夜節律有關，指出人類的生理機能設計是會隨著光變暗而產生神經肽和賀爾蒙，讓人體產生完美的平衡帶來良好睡眠，發現睡不好的人有 90% 以上都不會在午夜前睡覺，因為錯過甜蜜點。

如果你不是這時段內睡覺的人也不必擔心，睡眠專家表示，有些人天生夜貓子，自然晚睡晚起，這是遺傳導致，無法輕易改變，但不可否認的是，違背個人生物時鐘，會導致更多睡眠問題，因此人們應該注意睡眠類型，即身體獨特的自然睡眠和醒來傾向，每個人睡眠需求獨一無二，重要的是根據睡眠類型了解睡眠需求，然後採取一致的睡眠方法。

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