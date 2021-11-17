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民航局指廢照全照法規走 遠航董座張綱維發聲明

YouTube 將讓不喜歡次數消失 但不是真的不見

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：YouTube）
（首圖來源：YouTube）

【文‧Chen Kobe】

YouTube 平台飽受爭議的功能，就是「不喜歡」次數，現在官方決定讓這個「不喜歡」次數變不見，減少公眾仇恨與酸民的武器。

不喜歡按鈕原意是要用來讓大眾表達不同反應，評估一部影片的內容。但為了保護創作者，YouTube 決定調整這項功能。

YouTube 並非移除功能，公開頁面網友不會看到多少人給倒讚拇指，但依然可按不喜歡表達意見。創作者也可透過 YouTube Studio 和其他分析工具看到不喜歡次數統計，如果他們想看。

批評者可能認為這違背網路自主原則，但 YouTube 認為這是為了保護創作者不受惡意騷擾，甚至是組織性詆毀攻擊行動。

儘管這現象確實存在，甚至有些團體會針對某些創作者發動惡意負評攻擊，但「不喜歡」按鈕對一般用戶來說依然有意義，特別是看到假新聞、農場影片、釣魚影片時，用戶的不喜歡常可以協助平台抓出這些不良內容。

身為影音平台龍頭，每次 UI 修改都影響深遠，因此 YouTube 花了好幾個月時間研究，可能有些讀者有發現，YouTube 嘗試過修改「不喜歡」文字敘述、調整拇指向下圖示，或改變次數與圖示相對位置，最終決定採用現在方案，讓次數統計隱形。

按讚或負評這件事，並非只困擾 YouTube，Facebook 和 Instagram 也都針對喜歡、不喜歡等情緒按鈕有許多調整，不僅出於商業考量，也有法規因素。

美國國會針對網路行為影響青少年心理健康的狀況，特別召集這些影音平台巨頭參與聽證，議員關心的不僅心理健康層面，同時也討論隱私、精準廣告、演算法帶來的假消息擴散等，這些都對 13~17 歲青少年人格發展有深遠影響。

儘管相關法令尚未制定，YouTube 也強調並非依據公權力要求而修改，但可以確信這變動是替未來法遵做準備。

從商業角度來說，YouTube 也希望透過修改保護小型獨立創作者，一方面確保平台的活力，更重要的是將創作者留在 YouTube，而非跑去其他短影音平台。

總而言之，不久後我們就不會看到有多少人不喜歡這支影片，多多少少減少一點負面情緒。但說到最大的負面情緒，誰又能超越 YouTube 越來越多品質低劣的廣告呢？按 1 千次不喜歡都不夠。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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